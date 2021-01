Accertamenti dei carabinieri su Cristiano Ronaldo e Georgina

Rischia di "costare caro" a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez il compleanno di quest'ultima festeggiato intimamente tra le nevi di Courmayeur. Il fuoriclasse della Juventus e la sua compagna, infatti, hanno dunque violato il veto di spostarsi tra regioni essendo il Piemonte in zona arancione così come la Valle d'Aosta. La notizia ha subito fatto il giro del web anche perché è stata la coppia a pubblicare, salvo poi cancellarlo, un video che li ritraeva sulla motoslitta intenti a godersi qualche momento di relax sulle nevi aostane.

Indagine in corso

I carabinieri del gruppo di Aosta si sono dunque mossi per condurre alcuni importanti e accurati accertamenti sul caso su questa presunta trasferta del fuoriclasse della Juventus e della sua compagna. La gita sarebbe stata fugace con CR7 e Georgina che hanno passato qualche ora sulla neve per poi cenare e pernottare in un hotel chiuso al pubblico nella stessa località di Coumayeur. L'ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid che compirà 36 anni il prossimo 5 febbraio si è potuto concedere una giornata di relax in quanto non convocato da Andrea Pirlo per la partita di Coppa Italia della Juventus contro la Spal di Marino.

Un compleanno "caro"

Molti utenti hanno commentato su Twitter questa notizia, con il video postato dalla coppia che è stato rimosso in un secondo momento per evitare pasticci ma ormai il danno era stato fatto. "E noi chiusi nei nostri comuni grandi quanto un ripostiglio per settimane...", uno dei tanti commenti amari di alcuni utenti che hanno espresso la loro rabbia per questo strappo alla regola. "CristianoRonaldo in motoslitta nella regione vicina, io che aspetto la zona gialla per andare a trovare mia nonna", "Infrange le regole anti-Covid facendo una vacanza fuori regione e ora rischia grosso: una multa. Lo immagino già battere la testa contro il muro per una multa da 1000€ e pentirsi dolorosamente dell'errore. Che m... di società classista". Se questa trasferta non consentita fosse confermata, allora CR7 e la sua compagna rischierebbero una multa a partire da 400 euro a salire fino a 1000 euro.

