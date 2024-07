Occhio agli inglesi e a quell'italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Due quarti di finale da interpretare a gesti. Peggio esultare con un atteggiamento volgare, da bassifondi dello sport, oppure inneggiando ai lupi grigi, movimento estremista nazionalista e antisemita? L'Uefa ha deciso che è peggio il saluto nazionalista del turco Merih Demiral e l'ha appiedato per due giornate, togliendo all'arco di Vincenzo Montella (nella foto) l'uomo che con la sua doppietta ha steso l'Austria proiettando la Turchia tra le otto big dell'Europeo. Jude Bellingham invece è stato praticamente graziato nonostante il suo gestaccio verso gli slovacchi.

E se il tifo turco a Berlino sarà accompagnato anche dall'autorevole presenza di Erdogan, non ci sarà invece, con ogni probabilità, il neopremier inglese Starmer, tifosissimo dell'Arsenal, a vedere Inghilterra-Svizzera a Dusseldorf, la sfida che avremmo dovuto giocare noi, se non fossimo incappati in quella esibizione imbarazzante con gli elvetici. Tanto che anche noi, alla fine, saremo più attratti dalla sfida di Berlino per tifare Montella che in fondo resta l'unico italiano superstite. Anche per l'Inghilterra di Southgate (che stasera raggiunge le 100 presenze sulla panchina dei tre leoni, traguardo tagliato solo da due leggende come Winterbottom e Alf Ramsey), questa volta non sarà però una passeggiata, perché la Svizzera, dopo aver sistemato i conti con l'Italia, vuole invertire la tendenza pure contro gli inglesi: «Abbiamo già dimostrato di giocare alla pari con le big la sfida del ct elvetico Yakin ; abbiamo fermato la Germania ed eliminato l'Italia, creeremo problemi anche all'Inghilterra». Il momento giusto, insomma, per ribaltare un confronto in cui la Svizzera ha vinto solo 3 volte su 27 confronti.

Così come nell'ultimo quarto sarà la squadra di Montella a cercare di ribaltare ancora i pronostici: l'ultimo incrocio, due anni fa nelle qualificazioni mondiali finì addirittura 6-1 per l'Olanda con tripletta di Depay. Ma anche l'ultima sfida di Montella contro l'Austria era finita proprio 6-1... Hai visto mai che la storia si ripeta?