Iniziano le grandi manovre di Luna Rossa & C

Il patron del team Luna Rossa Prada Pirelli Patrizio Bertelli la settimana scorsa si è divertito in Grecia con il suo maxi Ulisse, trenta metri, partecipando alla regata Aegean 600, un percorso di seicento miglia in pieno Egeo nella stagione in cui il Meltemi inizia a fare il suo lavoro. Patrizio ama navigare, la sua passione per il mare, le barche d'epoca e moderne, e le regate non può essere discussa. Alla fine porta a casa un buon risultato: terzo in tempo reale, sesto in tempo compensato in classifica maxi e ORC. Raccontano che nelle ultime 24 ore di regata sia rimasto in coperta con l'equipaggio impartendo ordini nel suo stile inconfondibile. E proprio mentre Patrizio progettava questo Ulisse, 25 anni fa, è iniziato tutto con il lancio della prima sfida all'America's cup. Il progettista German Frers pronunciò infatti la storica frase: «Sei il tipo giusto per la Coppa America», cui seguì la risposta: «Va bene la facciamo». Da allora ha voluto essere protagonista per sette volte, un record unico nella storia del massimo trofeo velico. Ha conquistato il diritto a sfidare il Defender nel 2000 dopo la vittoria della Louis Vuitton Cup e nel 2021 vincendo la Prada Cup con il team guidato da Max Sirena. Ricordiamo tutti che due anni fa il team è andato vicino al risultato storico, cioè battere Team New Zealand in casa sua a Auckland.

Il team è ripartito subito per le regate di Barcellona: l'America's Cup di nuovo in Europa dopo Valencia 2007 e 2010 può diventare un evento epocale. Nel 2021 essere anche sponsor dell'evento ha creato nel bene e nel male distrazioni e allora adesso i ragazzi di Bertelli sono tutti concentrati verso la ricerca della velocità in acqua. A Barcellona sono iniziate le grandi manovre con sfidanti e defender che affilano le armi. La piccola Luna Rossa Prada Pirelli AC 40, tutta bianca, ha finalmente navigato sul campo di regata della prossima Coppa: è la barca monotipo che servirà da settembre per partecipare agli eventi preliminari della America's Cup. Il team Luna Rossa ha tre barche: a Cagliari ci sono il vecchio AC75 ritornato da Auckland che difficilmente rivedremo in acqua e il Prototype LEQ12 con i colori arlecchino che è la vera barca laboratorio: quella che tra tutti i team ha navigato di più superando i 75 giorni di esperimenti. «Siamo molto contenti di aver costruito il nostro prototipo LEQ12 dice Max Sirena è molto più veloce e potente degli AC 40 e ci consente test molto più vicini alla realtà che incontreremo con l'AC75».

Il defender Emirates Team New Zealand, consolidato team gestito da Grant Dalton con timoniere Peter Burling e Matteo de Nora nella stanza dei bottoni, ha navigato a Auckland con due monotipi AC40, uno dei quali reso prototipo (cioè fuori dalle regole) per gli esperimenti sui foil. In questi giorni è arrivata a Barcellona Te Rehutai la barca vincitrice nel 21. Tutti sperano che la mancanza del fattore campo, cioè regatare nel Golfo di Hauraki, li penalizzi, ma tutti sanno anche che amministrano un certo vantaggio nel design.