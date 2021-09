Insulti a Maignan, il tifoso: "Chiedo scusa, avevo bevuto troppo..."

"Ho sbagliato e chiedo scusa, mi sono comportato da stupido. Avevo bevuto troppa birra ed ero fuori di me allo stadio. Ho commesso un errore idiota, sono stato irresponsabile..." sono le parole di Davide Gabrielli, il tifoso che domenica scorsa aveva insultato Mike Maignan.

Aveva fatto molto scalpore il video circolato dopo Juventus-Milan, in cui il portiere rossonero veniva apostrofato con frasi di stampo razzista da un tifoso bianconero. Ebbene è stato individuato il responsabile di tale gesto deplorevole: si tratta di un supporter bianconero originario della provincia di Rovigo, già riconosciuto e denunciato dalla Digos grazie ai filmati raccolti dalle telecamere dell’Allianz Stadium.

Le scuse del tifoso

Investito dalla gogna mediatica, Gabrielli sceglie di parlare alla Voce di Rovigo per cospargersi il capo di cenere: "Sono stato uno stupido. Quella cosa orrenda non mi appartiene e chiedo scusa a tutti, a partire da Mike Maignan. Io non sono mai stato razzista, quella sera avevo bevuto un po' troppo, volevo fare una goliardata e invece mi sono fatto prendere la mano. Ero fuori di testa e ho fatto una cosa indifendibile. Me ne assumerò le conseguenze e chiedo fin da ora la possibilità di incontrare il portiere del Milan per scusarmi di persona". Adesso è attesa la risposta del portiere francese, che nelle ore successive a quanto accaduto allo Stadium aveva postato un messaggio gonfio di orgoglio: "Non sono una ‘vittima' del razzismo. Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché potremo usare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo".

Il caso

Ieri era giunta la notizia dell’espulsione ufficiale per il tifoso da parte del suo Juventus Club d’appartenenza. Gabrielli non potrà più entrare all’Allianz Stadium per tifare da vicino la propria squadra del cuore. Nonostante le tardive scuse, il tifoso bianconero riceve dunque una punizione esemplare. Un provvedimento che mira a stroncare le manifestazioni di stampo razzista le quali, anche se dettate dalla goliardia e dall’ebrezza, non devono far parte del mondo del calcio e dello sport in generale.

Individuato grazie al sistema di telecamere dell'impianto della Juventus, Gabrielli deve adesso affrontare le conseguenze penali delle proprie azioni, assieme ad un altro tifoso che era al suo fianco in quel momento: i due infatti sono finiti sotto inchiesta della procura di Torino con l'accusa di esternazioni aggravate dall'odio razziale. Inoltre il sostenitore bianconero non potrà più assistere alle partite della Juve, visto che il club di Agnelli ha la possibilità – di cui si avvarrà – di poter bandire dal proprio stadio tifosi che si macchino di comportamenti di questo tipo.

