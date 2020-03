"Pagliaccio, giochi col calendario". Rissa tra l'Inter e la Lega Calcio

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è sbottato ed ha usato termini forti per attaccare il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e l'ha fatto con una lunga story su Instagram e in rigorosa lingua inglese per rendere ancor più chiaro il concetto sia in Italia che nel mondo: "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto" , l'affondo nei confronti del numero uno della Lega.

Il giovane presidente dell'v ha poi continuato: "24 ore, 48 ore, sette giorni e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e competizione leale? Sì, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. Credo sia giunto il tempo che ti alzi e prenda le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020" . Zhang ha poi concluso con un messaggio rivolto a tutti i tifosi nerazzurri, bianconeri e non: "Tutti nel mondo: non importa se interisti o juventini o non tifosi. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società".

La ricostruzione

Eppure la tarda serata di ieri sembrava aver portato ad una fumata bianca con Figc e Lega che avevano trovano un accordo sul recuperare le sei sfide della 26esima giornata in questo fine settimana con lo scivolamento delle altre giorante e con l'aggiunta di un turno infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio per poter chiudere così il campioanto con regolarità al 24 maggio. Evidentemente al numero uno dell'Inter non sono andate giù le parole di Dal Pino che aveva risposto molto duramente ad un primo attacco frontare dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta.

L'ex dirigente della Juventus aveva parlato di campionato falsato con Dal Pino che aveva risposto seccamente: ''Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell'Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A, che purtroppo sconta quotidiani conflitti di interessi legati a ciascuna squadra".

Ora si attendono ulteriori sviluppi di questa aspra querelle che ha ormai portato alla scontro l'Inter e il massimo esponente della Lega Serie A e non è escluso che ci saranno sanzioni nei confronti di Steven Zhang per le sue esternazioni. Sui social l'attacco frontale del numero uno del club di viale della Liberazione è stato accolto con entusiasmo dalla maggior parte dei tifosi nerazzurri e non solo con alcuni che hanno invece stigmatizzato le sue parole tra cui ovviamente quelli di fede bianconera.

