Ecco la trappola per l'Italia: cosa ci aspetta

L'ansia da prestazione ha tradito l'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini. Gli azzurri, falcidiati dagli infortuni, sono scesi in campo a Belfast scarichi fisicamente e mentalmente dopo aver gettato alle ortiche la partita precedente contro la Svizzera. Lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord stride e non poco con il match giocato a Basilea dalla Svizzera che ha invece travolto la Bulgaria per 4-0, con due gol annullati e due legni colpiti dagli elvetici che hanno fatto il loro strappando con merito il pass per Qatar 2022. Ora l'Italia dovrà passare per gli spareggi, che si terranno a marzo, per qualificarsi al mondiale: non farcela per due edizioni consecutive sarebbe davvero una stranezza per una nazionale capace di vincerne ben 4 e seconda solo al Brasile.

Come funzionano i playoff?

Sono già alcune le nazionali che dovranno passare per il playoff per accedere a Qatar 2022 e il prossimo 26 novembre a Nyon l'Italia conoscerà il suo destino. Le 10 seconde e le due migliori squadre della Nations League non qualificate si giocano gli ultimi tre posti per andare al Mondiale è qusta l'unica certezza. Al primo turno, inoltre, gli azzurri eviteranno certamente una tra Portogallo, Svezia, Russia, Polonia, teste di serie come la nazionale di Roberto Mancini. Le prime 6 seconde classificate in ordine di punti conquistati sono teste di serie; le altre 4, più le 2 migliori provenienti dalla Nations League non qualificate al termine dei gironi invece sono inserite tra le non teste di serie. Portogallo e Scozia 17 punti, Italia e Russia 16, Svezia 15 punti una tra Polonia e Galles 14 punti.

Le altre nazionali che giocheranno i playoff devono ancora essere definite dato che giocheranno tra oggi e domani con Macedonia del Nord, Turchia o Norvegia, più l'Olanda (ancora incerta di passare il turno) Finlandia o Ucraina che devono ancora giocare più appunto le due nazionali provenienti dalla Nations League che allo stato dei fatti sono Austria e Repubblica Ceca o Galles (tra queste ultime due, infatti, verrà considerata quella che non passerà ai playoff come seconda nel girone).

Le 12 nazionali qualificate ai playoff saranno divise in 3 mini tornei da 4. In ogni girone saranno incluse 2 teste di serie e 2 non teste di serie che si affronteranno in semifinali (in casa della testa di serie). Le vincenti delle due semifinali si sfideranno in finale (sede da definire tramite sorteggio) per determinare la vincitrice del girone che andrà al Mondiale. Le semifinali del 24/25 marzo e le finali del 28/29 marzo si disputeranno in gara secca: in caso di parità al 90° si giocheranno supplementari ed eventualmente ci saranno i calci di rigore. Al termine del percorso dai 3 gironi iniziali da 4 squadre scaturiranno le ultime 3 nazionali europee qualificate al Mondiale.