Italvolley, caccia all'oro dopo 24 anni

L'attesa è durata ventiquattro anni. Ma stasera l'Italvolley maschile potrà nuovamente scendere in campo per giocarsi la medaglia d'oro Mondiale. Katowice è ancora dolce per gli azzurri, a un anno di distanza dalla conquista dell'Europeo e sempre contro la Slovenia, battuta proprio come nell'ultimo atto del torneo continentale. Il 3-0 finale racconta di un'Italia praticamente perfetta: una squadra in missione, che ora ha davanti a sé l'ultimo ostacolo sulla strada verso un titolo iridato che manca dalla nostra bacheca proprio dal 1998. Un cammino strepitoso quello degli azzurri che, con un gruppo composto quasi totalmente da esordienti a questo livello (solo Anzani e Giannelli avevano già giocato un Mondiale), non smettono di stupire e di costruire quello che promette di essere un ciclo radioso.

Nella semifinale di ieri i ragazzi di coach De Giorgi hanno preso subito il comando delle operazioni: pronti via e azzurri subito sul 7-2, pronti a salire ancora di colpi quando la Slovenia ha accorciato riportandosi a una lunghezza di distanza. Con una ottima difesa e un muro quasi impenetrabile, è stato capitan Giannelli a mettere la firma sui punti decisivi del primo set: prima con una spettacolare alzata a una mano per il diagonale di Lavia, poi con un beffardo tocco di seconda per mettere a terra il punto del 23-19 che ha indirizzato il primo parziale, vinto col punteggio di 25-21.

Gli azzurri sono partiti forte anche nel secondo set, con le stesse armi taglienti: difesa, muro e vincenti a rotazione dei nostri martelli, con un Michieletto spavaldo e un Romanò chirurgico dopo qualche sbavatura nel parziale inaugurale. La Slovenia non si faceva abbattere dalla superiorità di Giannelli e compagni, dovendosi però piegare a un'Italia quasi sempre avanti almeno di un break, grazie a un Lavia cinico con la sua abilità nel giocare col muro avversario e un Anzani al solito velenoso in battuta e autoritario a muro. Le picconate azzurre scavavano il solco decisivo nel finale del set, con un servizio in rete dei balcanici che siglava il 25-21 col quale i ragazzi di De Giorgi si portavano sul 2-0.

Con le spalle al muro, la Slovenia ci ha provato anche nel terzo set. Gli azzurri però, dopo un avvio lampo e qualche brivido nella fase centrale, hanno messo giù il pallone del 25-21 che è valso il 3-0 finale e ha dato il via alla festa dei ragazzi De Giorgi. Siamo in finale Mondiale, ventiquattro anni dopo l'ultima volta. Oggi alle 21 (Rai2), contro la Polonia padrona di casa, i nostri azzurri saranno chiamati a un'altra grande impresa per riportare a casa la medaglia d'oro. Ma abbiamo una certezza: l'Italvolley maschile è tornata grande, e promette di farci divertire ancora a lungo.