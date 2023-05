Jacobs-Kerley la sfida sarà realtà al Golden Gala

Jacobs contro Kerley, la sfida tanto attesa alla fine si materializza. Ieri è arrivato l'annuncio da parte della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera: Marcell Jacobs e Fred Kerley saranno sui blocchi del Golden Gala Pietro Mennea il 2 giugno sera (ore 21.39) allo stadio Ridolfi di Firenze, sede della terza tappa della Diamond League. Tutti gli occhi del mondo saranno sul confronto fra il 28enne texano, campione del mondo dei 100 metri, e il nostro Marcell, campione olimpico dei 100 metri. Con loro, in un cast fenomenale, ci saranno anche il bronzo mondiale Trayvon Bromell, che l'anno scorso ha vinto il diamante alle finali di Zurigo e pure Samuele Ceccarelli, il campione europeo indoor dei 60 metri a Istanbul al debutto nel massimo circuito dei meeting internazionali.

Dopo le provocazioni via social, in una disputa in cui sono intervenuti gli ex fuoriclasse Usain Bolt e Michael Johnson, i due rivali si ritroveranno faccia faccia dal vivo. Per Kerley, oro iridato di specialità in carica, è un ritorno al Golden Gala dopo la vittoria della passata edizione sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. In quell'occasione, senza Jacobs, l'americano trionfò davanti al pubblico italiano con uno sprint da 9.92 nei 100 metri, poche settimane prima di firmare il primato personale di 9.76 ai campionati Usa e di vincere la medaglia d'oro ai Mondiali in Oregon. Quest'anno, a Firenze, troverà il rivale che lo ha battuto nella finale di Tokyo 2020 in cui Jacobs si impose in 9.80 col record europeo. «Mi sto preparando molto bene dopo una stagione indoor che non è andata come mi aspettavo - dice Marcell -. Non vedo l'ora di gareggiare con focus sul Mondiale e sull'unica medaglia che mi manca».