Volano stracci tra Jacobs e Fedez: cosa è successo

L'idillio tra Marcell Jacobs e Fedez è già finito: il campione olimpico lascia la Doom, azienda che opera nel campo della cura dell'immagine di artisti e personaggi famosi, di proprietà del rapper milanese e passa sotto l'agenzia londinese Nexthing.

A rivelare la notizia è Il Sole 24 Ore, che riscostruisce la querelle tra Jacobs e Fedez, deciso ad impugnare la risoluzione unilaterale del contratto, esercitata dal velocista bresciano. I due si conoscevano già prima dell'exploit dell'azzurro ai Giochi Olimpici di Tokyo. La loro collaborazione divenne di dominio pubblico quando Fedez festeggiò la vittoria l'impresa nei 100 metri con il post: "Fiero di lavorare al tuo fianco, orgoglio italiano" . Adesso però l'atleta più veloce al mondo e il Re dei social media sono pronti alla battaglia legale.

La ricostruzione

Anni fa Jacobs siglò un contratto di gestione dell'immagine come influencer nei social media con la società Doom (Dream of Ordinary Madness) l'agenzia di proprietà di Fedez e gestita dalla madre, Anna Maria Berrinzaghi, che ha in portafoglio diversi personaggi famosi.

All'epoca dell'ingresso nella scuderia di Fedez, Jacobs era uno sportivo affermato nell'ambiente, ma non ancora famoso. Dopo la storica impresa di Tokyo è diventato una celebrità mondiale. A quel punto decide di cambiare: Jacobs ha rescisso il contratto con Fedez perché sostiene che la Doom non abbia promosso la sua immagine a sufficienza dopo le Olimpiadi. E perché ritiene quel contratto non più adatto al suo personaggio, diventato di caratura mondiale.

Abbandonato Fedez, l'atleta è passato sotto l'agenzia londinese Nexthing: nome inglese ma gestione tutta italiana. È stata messa in piedi dall'imprenditore Luca Oddo, ex fondatore di Casta Diva e tra i soci ha un altro italiano, Luca Scolari, manager sportivo, in passato candidato a fare il direttore generale del club Fiorentina dopo l'arrivo di Rocco Commisso. Per Jacobs, Solari ha già in progetto un ruolo da "Ambasciatore" dell'Italia, un volto per promuovere il paese nel modo, forte anche di un accordo con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Ovviamente l'addio improvviso e non concordato, non è piaciuto per niente a Fedez: la Doom non ci sta a perdere un cliente in portafoglio ancora di più se quel cliente è diventato campione olimpico. Così la vicenda è approdata fino in Tribunale. I legali di Doom sostengono che Jacobs deve rispettare il contratto fino alla scadenza, prevista a settembre 2022, quasi un anno dopo rispetto alla rescissione.

I difensori di Jacobs sostengono, invece, il principio della "giusta causa" per l'addio. Di fatto Jacobs non avrebbe mai tecnicamente firmato nessun contratto con Doom: all'epoca firmò con un'altra società, e successivamente il contratto è stato ceduto alla neonata agenzia di Fedez. Adesso per sbrogliare la matassa ci sarà grosso lavoro per gli avvocati.

