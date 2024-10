Sinner: Davis? Meglio non dopo le Atp

Ascolta ora 00:00 00:00

Jannik Sinner ha dovuto fare di necessità virtù per avere la meglio dell'argentino Etcheverry, in una giornata molto piovosa a Shanghai. L'altoatesino l'ha spuntata per 6-7 (3) 6-4 6-2. «È importante avere un giorno di riposo, devo recuperare bene», ha dichiarato il pusterese. Già, le tossine, dopo la finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz si fanno sentire. Jannik non ha nascosto il suo affaticamento e pungolato sulla questione "calendario" ha dichiarato: «Quello che sarebbe ideale è che dopo le ATP Finals non ci fosse la Coppa Davis. Penso che questa sia sicuramente una cosa che cambierei». Allarme per Filippo Volandri? Chissà, se ne parlerà dal 19 al 24 novembre a Malaga. Di sicuro, c'è che il buon Jannik ha voluto smentire le voci di una proposta di matrimonio fatta alla sua bella Anna («Notizie false») e non vuol lasciare nulla al caso in riferimento al guanto del fisioterapista immortalato in una foto in Cina. Un messaggio per il TAS?

Pochi dubbi sul fatto che il Bel Paese potrà sfoggiare il proprio patrimonio nei Master di fine anno. Oltre a Sinner a Torino, vi è la certezza di Jasmine Paolini e Sara Errani trionfanti nella finale a Pechino contro Chan/Kudermetova (6-4 6-4), secondo titolo 1000 per loro in una stagione eccezionale dopo anche l'oro olimpico: «Abbiamo vinto molto. Ed è stato fantastico per noi conquistare questo trofeo in un torneo così importante come Pechino. Speriamo di continuare così», le parole delle azzurre qualificate alle WTA Finals di Riad.

In tema di tennis femminile, le parole di Camila Giorgi a Verissimo sono di chiarimento: «La notizia del mio addio è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Ero negli Usa. Risolte le problematiche fiscali e a novembre c'è l'udienza sul discorso dei vaccini, ma io la puntura contro il Covid l'ho fatta».