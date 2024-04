Juric e Allegri all'ultimo derby di Torino

Torino - L'odierno Toro-Juve sarà anche la sfida tra due allenatori che quasi certamente l'anno prossimo non siederanno sulle attuali panchine. Allegri ha preso atto delle recenti parole di Elkann provando a girarle a proprio favore, ma appare sempre più evidente che la prossima Signora sarà affidata a Thiago Motta o comunque non più al tecnico livornese. A proposito di nuovo corso, il ds Giovanni Manna destinato al Napoli, è stato esautorato dai suoi compiti proprio alla vigilia del derby.

«L'ingegnere ha sottolineato il lavoro iniziato tre anni fa così il tecnico bianconero - quando bisognava immettere in prima squadra giovani cresciuti nella Next Gen per dare sostenibilità al club. Sarà un lavoro che proseguirà con Giuntoli. Il mio futuro? Penso solo a raggiungere gli obiettivi: tra entrare in Champions oppure no ballano circa 100 milioni. La società deciderà per il meglio: la cosa da fare adesso, tutti insieme, è unire le forze e arrivare dove vogliamo». Quanto a Juric, è in scadenza (a differenza di Allegri) e, dopo tre anni, si avvicina all'addio anche se un eventuale approdo in Europa potrebbe rimescolare le carte.

Intanto, il derby da giocare al Grande Torino. Una volta era match insondabile, ma nell'era Cairo i granata ne hanno persi 23 sui 29 disputati (ultimo successo nel 2015): Da quando sono qui ne abbiamo disputati cinque e non abbiamo mai vinto le parole del tecnico croato -. È una macchia: voglio vincere e so che possiamo farcela.

Sarà anche duello tra bomber: Zapata contro Vlahovic, due che nel solo 2024 hanno fatturato complessivamente 16 gol e 4 assist.