Vogliono scippare Chiesa alla Juve. Ma finisce male...

La Juventus blinda Federico Chiesa: nelle ultime ore il club bianconero avrebbe rispedito al mittente due offerte monstre per il suo talentuoso esterno d'attacco, arrivate dal Bayern Monaco e dal Chelsea.

È stata una delle poche note liete di una stagione davvero difficile per i bianconeri, terminata con la qualificazione Champions acciuffata per i capelli soltanto all'ultima giornata. Ma adesso le prestazioni con l'Italia hanno fugato ogni dubbio sul suo valore. Velocità, tecnica e spirito di sacrificio, sono soltanto alcune delle caratteristiche messe in mostra da Federico Chiesa agli Europei 2020. Il ruolo iniziale di vice Berardi gli stava stretto, lo si capiva ogni volta che entrava in campo. Così ben presto è diventato titolare inamovibile, l'arma imprescindibile di Roberto Mancini per scardinare le difese avversarie e spaccare la partita.

Un torneo straordinario e due gol capolavoro, entrambi cruciali contro l'Austria e la Spagna, hanno solleticato però l'attenzione di importanti top club, che si sono messi subito sulle sue tracce. Julian Nagelsmann, ex allenatore del Lipsia e nuovo tecnico del Bayern Monaco lo ha notato subito. Stregato dalle sue qualità, il giovane tecnico avrebbe individuato in Chiesa il profilo giusto per rinforzare le fasce. Secondo rumors molto insistenti il club bavarese ha sondato il terreno mettendo sul piatto 80 milioni di euro. I bianconeri hanno risposto con un semplice "no grazie!" . Il calciatore infatti è considerato tra gli incedibili alla stregua di De Ligt e Kulusevski, i tre pilastri del futuro della squadra.

L'acquisto di Chiesa si è rivelato un vero affare per la Juve. La formula spalmata in diversi anni, ha consentito al club di versare i 60 milioni alla Fiorentina in tutta comodità. Dopo i primi 3 milioni versati il primo anno di prestito, la Vecchia Signora ora ne pagherà 7. In seguito si procederà con il riscatto, altri 40 milioni di euro per la società di Commisso da elargire in tre esercizi più 10 di bonus. Un esborso pienamente ripagato, considerato il valore alle stelle, raggiunto dal giovane figlio d'arte. A quanto pare però l'offerta del Bayern, non sarebbe l'unica rispedita al mittente dai bianconeri.

Nelle ultime ore sarebbe spuntata una offerta mostruosa da parte del Chelsea. Secondo il giornalista del giornale tedesco Bild, Christian Falk, il club di Roman Abramovic avrebbe proposto 100 milioni di euro come base di partenza della trattativa per portare Chiesa a Stamford Bridge. Una proposta indecente che però non fa vacillare la Juve. In questo momento il numero 22 bianconero sembra davvero l'unico intoccabile del reparto avanzato, più di Dybala e Cristiano Ronaldo.

