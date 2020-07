Juve: clamorosa esclusione in attacco...se arriva Dzeko

Prime idee di mercato per la prossima stagione. La Juventus guarda al futuro e valuta i rinforzi da regalare a Maurizio Sarri in attacco. In cima alla lista dei desideri c'è Arek Milik, che ha già manifestato il suo assenso per il trasferimento in bianconero. Ma attenzione al nome a sorpresa di Edin Dzeko. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, l'attaccante della Roma sarebbe un'ipotesi concreta per il reparto avanzato dei bianconeri. Non è da escludere quindi che il centravanti dei capitolini possa scavalcare Arek Milik nelle preferenze di 'Madama'.

Edin Dzeko-Juventus si può fare, Higuain con le valigie pronte

Un indizio che strizza l'occhio a questa soluzione è rappresentato dagli ottimi rapporti tra i dirigenti della Juventus e della Roma. I capitolini, che dovrebbero non centrare la qualificazione per la prossima Champions League, sembrano orientati ad un ridimensionamento sul mercato, con Dzeko tra i giocatori sacrificabili. Ma attenzione alle manovre in casa Juventus, che in caso di fumata bianca potrebbe giungere ad una clamorosa rinuncia interna. Stiamo parlando di un possibile addio di Gonzalo Higuain, nuovamente ai margini del progetto bianconero dopo essere stato nella lista dei partenti nell'estate del 2019.

La sua esperienza, la sua classe e le sue qualità tecniche potrebbero finire altrove. Tutto a favore di Dzeko, il cui costo del cartellino appare particolarmente abbordabile per la Juventus. Una cifra ancora non definita, ma sicuramente più agevole rispetto a quella di Milik, che però è molto più giovane. Le valutazioni dei dirigenti bianconeri dovranno tenere conti di tutti i fattori, compresa l'età. Il mercato estivo si accende, anche se la stagione calcistica deve ancora terminare.

Entrambe le soluzioni, chiaramente, fanno gola alla tifoseria della Juventus. Edin Dzeko rappresenta un usato sicuro, affidabile su tutti i fronti e nelle varie competizioni. Il potenziale di Milk, al tempo stesso, sollecita le fantasie di 'Madama', ma potrebbe essere particolarmente impegnativo da un punto di vista economico.