La Juventus batte i campioni d'Europa del Chelsea. Lukaku a secco

Prova di forza della Juventus di Massimiliano Allegri che vince il big match della seconda giornata del suo girone contro il Chelsea campione d'Europa in carica di Jorginho e Lukaku e si prende così anche il primo posto provvisorio. A decidere la partita ci ha pensato un gol siglato da Federico Chiesa ad inizio ripresa su assist di Federico Bernardeschi. I bianconeri seppur incerottati e con diverse importanti defezioni in attacco con i forfait di Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno tenuto testa ad un avversario privo di Kante (positivo al covid) ma pur sempre campione d'Europa e secondo in Premier League dietro al Liverpool. Bianconeri primi nel girone a quota 6 punti, Zenit e Chelsea seconde a quota 3, zero punti per gli svedesi del Malmo. La Vecchia Signora nelle prossime due partite affronterà prima i russi poi ancora i londinesi a Stamford Bridge per poi chiudere contro il Malmo.

Bella vittoria dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che batte di misura per 1-0 gli svizzeri dello Young Boys mettendosi così in una posizione di forza nel proprio girone con l'inaspettato primo posto con 4 punti, secondi gli elvetici a quota 3 con il Manchesteter United, ultimo il Villarreal con un solo punto. Da segnalare, purtroppo per la Dea, l'infortunio al ginocchio a Robin Gosens costretto ad uscire all'11' del primo tempo e preoccupato per le sue condizioni di salute che saranno valutate nei prossimi giorni ma si teme un lungo stop.

La cronaca della partita

La Juventus parte a ritmo lento con il Chelsea più aggressivo. Il primo tiro della partita è di Lukaku con Szczesny che blocca agevolmente al 7'. Rabiot al 16' sbaglia in campo aperto un pallone facile facile per Bernardeschi che sarebbe andato da solo in porta. Chiesa al 20' ruba un gran pallone e si invola verso la porta di Mendy: il suo destro a incrociare però termina fuori di poco. Rabiot al 31' converge e va al tiro con il destro: palla alta. Si va al riposo sul giusto risultato di 0-0.

Nella ripresa la Juventus passa subito in vantaggio con il migliore in campo: ovvero Federico Chiesa. Rabiot serve Bernardeschi che a sua volta fornisce l'assist decisivo a Chiesa che di sinistro insacca sotto la traversa. Bernardeschi al 64' si divora il 2-0 tutto solo mettendo fuori davanti al portiere dei Blues. Gli ospiti fanno fatica a prendere campo con una Juventus ben messa che non concede praticamente nulla agli avversari con Lukaku che ancora una volta stecca contro Bonucci&Co.

Al minuto 81' Kean viene murato sul più bello e due minuti dopo Lukaku va vicino al pareggio ma il suo mancino termina fuori di pochissimo. Il Chelsea reclama un rigore per un presunto fallo di mano di Danilo ma il silent check dà ragione all'arbitro: non c'è nulla. Rischia nel finale la Juventus con una brutta palla persa da Kulusevski con Havertz che stacca di testa ma la metta alta.

Il tabellino

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (83' Chiellini), Locatelli, Rabiot (77' McKennie); Cuadrado, Bernardeschi (65' Kulusevski), Chiesa ;(77' Kean) All. Allegri

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. All. Tuchel

Reti: 46' Chiesa (J)