"Juventus fuori dal campionato": perché i bianconeri rischiano grosso

La Juventus sta vivendo il momento più duro e difficile degli ultimi anni e non solo per le questioni di campo con il rischio concreto di restare fuori dalla Champions League. Dopo Uefa e Fifa, infatti, anche la Figc nella persona di Gabriele Gravina ha fatto sentire la sua voce in merito all'adesione e alla mancata rinuncia alla Superlega da parte del club presieduto da Andrea Agnelli: "La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega, come sapete per nove società c’è stato il ritorno" , le sue parole ai microfoni di Radio Anch'Io Lo Sport.

"Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro" , la conclusione di Gravina che si augura però che tutto possa rientrare nei ranghi per non evitare di dover escludere dal campionato il club con più scudetti di tutti.

No a sanzioni

Gravina è poi entrato nello specifico negando eventuali sanzioni ed entrando nello specifico sulle difficoltà economiche del mondo del calcio: "Sanzioni? No, la Federcalcio ha già detto che applica le regole che prevedono la non partecipazione al campionato se non si accettano i principi imposti dalla Uefa Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore".

Il numero uno della Figc ha poi anche snocciolato i numeri in termini economici da tenere sotto controllo: "Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91. Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di non superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all'anno per il 2022-23".

Capitolo nazionale

Gravina ha infine parlato della nazionale italiana che si appresta ad essere una delle protagoniste all'Europeo e del contratto del commissario tecnico Roberto Mancini: "L'auspicio è quello di fare un buon Europeo. Abbiamo un obiettivo, coltivare l'entusiasmo dei nostri tifosi e continuare a centrare questi obiettivi e il nostro percorso di crescita. L'augurio è che Mancini ne sia ancora protagonista: nei prossimi giorni speriamo si possa annunciare la continuità di questo rapporto di collaborazione".

