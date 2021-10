Caos sul gol della Juve: "Da annullare". Cosa è successo davvero

Juventus-Roma è stata sicuramente la partita più interessante dell'ottava giornata di Serie A e a spuntarla è stata la Vecchia Signora grazie al gol di Moise Kean. La sfida dello Stadium è stata però condizionata da diversi episodi arbitrali con i giallorossi che si sono lamentati con Daniele Orsato per non aver convalidato il gol del pareggio ad Abraham e per aver invece assegnato il calcio di rigore agli ospiti con Veretout che si è fatto però parare il tiro da Szczesny. Il direttore di gara di Schio ha spiegato a Cristante come sul calcio di rigore non si possa dare il vantaggio ma anche su questa questione qualche dubbio di troppo rimane.

Gol irregolare?

Secondo quanto riporta Fanpage.it, però, anche il gol della vittoria siglato da Kean, quasi casualmente con Bentancur che di fatto gli indirizza la sfera sulla testa dell'attaccante italiano, sarebbe irregolare. Nello sviluppo dell'azione infatti c'è Cuadrado che stoppa il pallone aiutandosi con un braccio, con Orsato che ha però considerato non falloso l'intervento dell'esterno colombiano. L'azione è poi proseguita con il lungo lancio proprio di Cuadrado per Locatelli che ha aperto per De Sciglio che ha pennellato in mezzo per la coppia Bentancur-Kean che hanno confezionato il gol.

Il regolamento sul fallo di mano parla chiaro dato che la posizione delle braccia è una discriminante per determinare una giocata regolare o irregolare. Secondo quanto previsto dal regolamento dell'Aia, infatti, "al fine di determinare un fallo di mano, il limite superiore del braccio coincide con la parte inferiore dell’ascella. Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio di un calciatore costituisce un’infrazione". Per Orsato, dunque, il braccio di Cuadrado ha fatto un movimento congruo tale da non indurlo a fischiare fallo nemmeno dopo il check con il Var.

Rigore, vantaggio e regolamento

C'è qualcuno che puntualmente ha pizzicato la Juventus e la classe arbitrale: si tratta del giornalista Paolo Ziliani che dal suo account Twitter si è chiesto: "Ricapitolando. Il guardalinee in caso di fuorigioco deve tenere la bandierina abbassata fino alla conclusione dell’azione anche se si gioca ancora un minuto. #Orsato invece fischia e indica il rigore un nanosecondo prima che #Abraham metta la palla in rete. Divertente no? “… a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete”.Quindi #Orsato non conosce il regolamento. Basta dirlo. Vero AIA?".

E ancora un affondo pesante nei confronti di Orsato: "Quattro anni fa tolse al #Napoli uno scudetto già vinto e spiegò di aver sbagliato perchè “troppo vicino all’azione”. Stasera ha compiuto una nefandezza, l’ennesima, da ritiro del patentino. Il calcio rovinato, e il bello è che lo si sa già prima" . E infine: "C’erano nella stessa azione un rigore su #Abraham, uno su #ElShaarawy (con rosso a #Szczesny) e poi il gol di Abraham che avrebbe reso inutile mandare un romanista sul dischetto. #Orsato ha compiuto il capolavoro della sua carriera di, dicono, arbitro".

Orsato era già finito nel mirino di interisti e napoletani dopo Inter-Juventus dell'aprile del 2018 con il fischietto di Schio che non ha più diretto i nerazzurri per quasi 3 anni e mezzo. Orsato ieri sera non ha convinto allo Stadium e anche il vantaggio non concesso alla Roma in occasione del rigore poi assegnato e sbagliato da Veretout ha fatto infuriare e non poco i giallorossi dato che la rete di Abraham, da regolamento, poteva essere convalidata se solo il direttore di gara avesse atteso un paio di secondi in più prima di fischiare.