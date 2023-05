Kerley e Jacobs si punzecchiano Debutta la nostra 4x100

Ci siamo. I grandi protagonisti dell'atletica leggera mondiale tornano a sfidarsi nella Diamond League che si aprirà oggi a Doha (diretta tv ore 18 su Sky Sport) e terminerà a Eugene, in Oregon, il 16-17 settembre.

La tappa italiana, invece, è fissata per il 2 giugno allo stadio Ridolfi di Firenze, sede della 43esima edizione del Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, scomparso dieci anni fa. Nella capitale del Qatar, saranno tre gli italiani in azione: la primatista dell'asta Roberta Bruni e i triplisti Emmanuel Ihemeje e Andy Diaz, che al momento non può ancora indossare l'azzurro in attesa del via libera da World Athletics. Riflettori puntati sul beniamino di casa Mutaz Barshim, il campione olimpico in carica di salto in alto (ex aequo con Gimbo Tamberi).

Ci saranno anche l'oro mondiale dei 100 metri Fred Kerley e quello dei 200 Andre De Grasse, entrambi impegnati a Doha sui 200 metri. Kerley che ieri in conferenza stampa ha rilanciato la sfida all'olimpionico azzurro Marcell Jacobs. «Se qualcuno organizza una sfida tra me e Marcell Jacobs io ci sarò, ma non so se lui verrà. Se ci sarà una gara ovviamente vincerò io. In ogni caso, spero di affrontarlo prima dei Mondiali a Budapest» ha detto lo statunitense, argento nei 100 a Tokyo dietro l'azzurro. Per la rivincita in pista bisognerà attendere, anche se i due si sono punzecchiati sui social («Vuoi sfidarmi? Guarda che finisce come a Tokyo», così ha scritto Marcell giorni fa), in quanto Jacobs deve ancora annunciare la data del suo debutto nella stagione all'aperto. E questa domenica, senza Jacobs ci sarà l'atteso debutto stagionale della 4×100 azzurra maschile, nello Sprint Festival dello Stadio Ridolfi di Firenze. L'obiettivo dei velocisti azzurri sarà quello di ottenere un tempo utile alla qualificazione per i Mondiali di Budapest.