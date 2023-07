Da Kessie a Balotelli, ritorni in Italia

Max Allegri ha chiesto due colpi da novanta come Kessié e Lukaku per puntare allo scudetto. Missione possibile se la Juventus riuscirà a sfoltire l'organico e a fare cassa attraverso le cessioni: la partenza di Zakaria (conteso da Monaco e Lipsia) può aiutare sul fronte Kessie, a patto che il Barcellona accetti la formula del prestito con diritto di riscatto (i catalani vorrebbero l'obbligo a determinate condizioni). Per quanto riguarda Big Rom le strade si incrociano con quelle di Vlahovic, per il quale i bianconeri attendono offerte concrete.

Sempre attivissimo il Milan che oggi attende Chukwueze (Villarreal) a Milano per visite mediche e firme di rito (quinquennale da 3,6 milioni a stagione): i rossoneri lavorano anche all'acquisto di un centrocampista tra Musah (Valencia) e Gourna-Douath (Salisburgo). In uscita dopo Gabbia andato in prestito secco al Villarreal - Rebic (si valuta il prestito al Besiktas), Adli (piace a Lille e Rennes), De Keteleare (ha detto no al PSV), Messias (piace a Torino e club turchi) e Origi (sondato da West Ham e Crystal Palace). Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter ha in pugno Sommer (biennale da 2,8 milioni a stagione) che sbarcherà in nerazzurro non appena il Bayern troverà un sostituto. Come dodicesimo frenata per Trubin (lo Shakhtar spara alto), avanza invece la candidatura di Audero (Samp) in prestito con obbligo di riscatto, mentre per la mediana i nerazzurri insistono per Samardzic dell'Udinese (può avere Fabbian in contropartita). A sinistra Marotta ha bloccato Carlos Augusto (Monza) per rimpiazzare Gosens diretto al Wolfsburg.

Tempo di rinnovi invece nella Capitale: ci siamo per il prolungamento di Dybala con la Roma fino al 2026 con opzione per il 2027 (stipendio da 6 milioni annui più bonus), mentre la Lazio dopo Pedro (2024) sta per blindare Zaccagni (fino al 2028) e vuole gratificare Immobile (ha detto no a due ricche offerte arabe) con l'allungamento fino al 2027. A proposito: il Napoli ha le intese per proseguire con Kvaratskhelia (2028), Zielinski (2026) e Mario Rui (2026) e attende ora il sì di Osimhen alla proposta di rinnovo fino al 2027 (ingaggio da 7 milioni annui più bonus).

La Serie A fa sempre gola alle big straniere: dopo Onana il Manchester United vuole fare ancora shopping in Italia e ha prenotato Amrabat della Fiorentina e Hojlund dell'Atalanta, con la Dea che ha già trovato il sostituto: fatta per Touré dell'Almeria per 30 milioni (bonus inclusi). Infine Balotelli non trova pace: l'avventura col Sion appare ai titoli di coda e Mario sogna il ritorno in Italia, ma sta valutando una proposta dall'Arabia Saudita.