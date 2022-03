Bomba di mercato: dove va davvero Kessie

Franck Kessie sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo Sport: il centrocampista ivoriano lascerà il Milan da svincolato e dal primo luglio vestirà la maglia blaugrana.

Nella giornata di lunedì la società catalana ha trovato l'accordo dopo diversi incontri con l'agente e il calciatore ha accettato l'offerta, preferendola a quelle dei club inglesi. A questo punto mancherebbero soltanto le firme per rendere tutto ufficiale, ma l'affare sarebbe ormai chiuso e Kessie sarebbe il secondo acquisto a parametro zero della squadra di Xavi dopo il difensore Christensen del Chelsea.

Un vero ritorno di fiamma dopo che Kessie era stato vicino al Barcellona già la scorsa estate, ma il suo profilo fu scartato a favore di quello di Wijnaldum, poi finito al Paris Saint-Germain. I colloqui sono poi ripresi a settembre, ma sempre a causa di Koeman si sono poi bruscamente interrotti: il manager olandese preferiva infatti Zakaria, poi finito alla Juventus a gennaio. La situazione è cambiata con l'arrivo di Xavi, che ha subito detto sì al profilo di Kessie, convinto che possa diventare il nuovo Yaya Touré.

A quel punto le parti sono tornate a discutere e hanno trovato un accordo sulla base di un contratto da 6.5 milioni di euro netti a stagione. Un calciatore con caratteristiche uniche, che al momento mancano nella rosa blaugrana, dato che può giocare sia in posizione centrale che come mezzala, un vero e proprio centrocampista box to box, che potrebbe portare in dote una decina di gol a stagione. Di sicuro un vero affare, visto che il suo valore di mercato è attualmente intorno ai 50 milioni e che a 25 anni è nel pieno della maturità calcistica.

Arrivato in rossonero nell'estate del 2017 dall'Atalanta, il centrocampista ivoriano è subito diventato una pedina insostituibile nell'undici titolare, distinguendosi per il grande acume tattico e lo spiccato senso del gol, diventando anche il rigorista della squadra. Un addio al Milan, che si è materializzato pian piano negli ultimi mesi, viste le difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Uno stallo che ha incrinato anche il rapporto con i tifosi che più volte in questa stagione hanno fischiato quello che chiamavano Il Presidente.

Di fatto nonostante le promesse estive del calciatore "vorrei restare rossonero a vita, torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto" la differenza tra le parti è rimasta sempre ampia e l'inserimento di numerosi top club europei ha finito per allontanare ancora di più Kessie dal Milan. Prima degli ultimi eventi: l'arrivo dell'offerta catalana che ha sbaragliato la concorrenza. Un'offerta fuori mercato per il Milan che in rispetto dei parametri del club aveva presentato una proposta di rinnovo attorno ai 3 milioni netti, declinata però dall'ivoriano. Delle ultime ore poi la decisione definitiva, dopo quattro anni Kessie lascia il Milan e sceglie il Barcellona.

