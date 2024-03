Kimi, il baby italiano a Imola va di fretta: proverà la Mercedes F1

Data e luogo sono segnati in rosso sul calendario: Imola, 29 e 30 aprile. Sono i due giorni prenotati dalla Mercedes per una serie di test con una vecchia Formula 1, visto che quella del 2024 non può essere usata. Sono i giorni del debutto in Formula 1 di Kimi Antonelli, il miglior baby d'Italia che ha appena cominciato la sua avventura in Formula 2 con la Prema, sfiorando il podio in Australia. Kimi che non si chiama così in onore di Raikkonen, ma solo perché papà voleva abbinare un altro nome ad Andrea, compirà 18 anni il 25 agosto, ma ha già in tasca un contratto decennale con la Mercedes. Glielo ha fatto firmare Toto Wolff nel 2018 dopo che lo aveva osservato da vicino per un anno. Tutto merito di Giancarlo e Giovanni Minardi, padre e figlio. Uno lo ha visto e ha capito di avere di fronte il progetto di un campione, l'altro ne ha parlato con mister Wolff durante il Gran premio d'Italia 2017. Kimi è andato con papà Marco a Montecarlo a firmare il contratto che gli ha cambiato la vita, mettendolo in rampa di lancio. Firmare con la Mercedes tra i 12 e i 13 anni non è da tutti. È un po' quello che Hamilton fece con Ron Dennis ai tempi della McLaren. La Mercedes lo ha ospitato ai box di Monaco, gli ha presentato i piloti, lo ha invitato a visitare la sede, lo ha affidato ad un preparatore e poi con lui e papà che fa il pilota e ha una sua squadra nel turismo, ha deciso la strada da seguire. Dai kart alla Formula 4, dalla Formula 4 alla Formula Regional. E, dopo aver vinto tutto, due europei kart, il campionato italiano e quello tedesco di Formula 4, la Formula Regional del Middle East e quella europea, la promozione diretta in Formula 2 dove è compagno di squadra di quell'Ollie Bearman che la Ferrari ha messo al volante al posto di Sainz a Gedda. Chiamatelo pure effetto Bearman, ma la Mercedes che non ha ancora sostituito Lewis Hamilton, non vuole perdere tempo e prosegue così nel suo addestramento.

Guidare una Formula 1, anche se di qualche anno fa, è comunque una scuola importante per incominciare a prendere confidenza con certa potenza. Tutte le volte che gli è stata fatta una domanda su Kimi, Toto Wolff ha risposto dicendo che non bisogna mettergli pressione, ma un test su una vecchia Formula 1 è una tappa obbligata che anche i giovani di altre squadre percorrono.

L'ultimo italiano a salire su una Formula 1 in gara è stato Antonio Giovinazzi nel Gran premio di Abu Dhabi del 2021. L'ultimo, ma anche l'unico italiano, a guidare una Mercedes in Formula 1 è stato Piero Taruffi, la volpe argentata, nel 1955.

È ora di riscrivere la storia.