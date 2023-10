Kiptum sotto il muro delle 2 ore e 1 minuto

Impresa a Chicago. Il 23enne keniano Kelvin Kiptum, ne compirà 24 a dicembre, ha migliorato il record del mondo di maratona. Una gara strepitosa per il corridore africano, che ha fermato il cronometro a 2h00'35'', togliendo 34 secondi al limite precedente di 2h01'09'' del connazionale Eliud Kipchoge, stabilito a Berlino lo scorso anno. Kiptum è diventato il primo atleta della storia a scendere al di sotto delle 2h01' in una giornata incredibile per l'atletica in cui l'olandese Sifan Hassan, alla seconda maratona della carriera, ha ottenuto la seconda prestazione di sempre al femminile con 2h13'44, nuovo primato europeo (battuto il 2h15'25 che apparteneva dal 2003 alla britannica Paula Radcliffe).

A meno di sei mesi dalla vittoria nella maratona di Londra in 2h01'25'', Kiptum si è migliorato di altri 50 secondi e ha battuto il re della specialità Eliud Kipchoge. «Oggi non pensavo al record del mondo, ma sapevo che un giorno sarei diventato un primatista mondiale», ha dichiarato al traguardo il ragazzo keniano. Che pur avendo debuttato nella maratona solo 10 mesi fa a Valencia, è già entrato nella storia. Ieri ha rotto il nastro con quasi tre minuti e mezzo di vantaggio. E dopo aver festeggiato in grande stile, ha avuto la forza di correre in direzione opposta lungo il rettilineo d'arrivo per incitare il connazionale Benson Kipruto. Insomma, siamo di fronte a un fenomeno che è destinato ad abbattere il muro delle due ore. L'unico a farlo prima d'ora è stato Kipchoge a Vienna (1h59'40'' il suo tempo), ma supportato da lepri e scarpe di ultima generazione e per questo il record non era omologabile.