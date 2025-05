Kooij si sblocca e trionfa in volata. Del Toro resta rosa (con l'abbuono)

Ascolta ora 00:00 00:00

Due secondi e un primo. I due secondi di abbuono se li prende Isaac Del Toro, il bimbo messicano della Uae Emirates XGR in maglia rosa, nel traguardo Red Bull km. Il primo è il 23enne olandese Olav Kooij che finalmente rompe il ghiaccio e bissa sulle strade del Giro quello di un anno fa a Napoli.

Il corridore della Visma Lease a Bike, pilotato magistralmente dal nostro Edoardo Affini e da Wout Van Aert, precede il connazionale Van Uden (primo a Lecce, ndr) e il britannico Ben Turner, con il primo degli italiani Matteo Moschetti che chiude con un decimo posto.

Due secondi per il bimbo in rosa che si diverte a pedalare veloce e a fare i dispetti. Non al suo compagno di squadra Juan Ayuso, sempre secondo nella generale e ora staccato di 33, ma a tutti.

«Pensavo che questa giornata fosse più facile spiega la maglia rosa, che comunque vive attimi di tensione dopo l'arrivo, per un ritardo di 49 accumulato da tutti i migliori, ad eccezione di Carapaz e Caruso: spaccato in due il gruppo da una caduta, la giuria rimette tutti con lo stesso tempo -. Pensavo che gli abbuoni se li giocassero quei tre in fuga (Manuele Tarozzi, Giosué Epis e Andrea Pietrobon, ndr), ma quando al comando sono rimasti in due, abbiamo pensato che fosse giusto fare la volata per prenderci quei due secondi che erano rimasti in palio».

Del Toro pedala facile e parla con assoluta tranquillità. Domande scomode? Per lui non esistono. «Se sogno di arrivare in rosa a Roma? L'unico desiderio che ho adesso è fare una bella cena stasera. Cosa temo di più in questo Giro? Le cadute. Le mie ambizioni? Siamo qui per fare bene con Juan (Ayuso, ndr) e Adam (Yates, ndr).

Oggi

tredicesima tappa: da Rovigo a Vicenza, 180 km e 1600 metri di dislivello. Alla partenza verrà ricordato Luigi Masetti, nato nel 1864, scrittore e velocipedista, pioniere del cicloturismo, autore di grandi imprese di viaggio.