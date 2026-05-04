Kostyuk contro l'Andreeva, odio e un duello bellissimo

Philadelphia 76ers.

Erano sotto 3-1 nella serie contro i Boston Celtics, il che significava che squadra e staff avrebbero potuto iniziare le vacanze e rimandare tutto al prossimo anno: a Philly ci sono abituati. Gara 7 sembrava una formalità al Garden, ma i Sixers non ci stanno. Joel Embiid, con un ginocchio praticamente distrutto, e Tyrese Maxey, che segna a raffica, hanno portato i 76ers a una vittoria schiacciante sui Celtics, incapaci di reagire in una partita completamente dominata. La caduta di Boston è stata fragorosa, a dimostrazione che in NBA non c'è nulla di scontato.

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Alex Zanardi.

Lo sport questa volta c'entra fino a un certo punto, perché questo straordinario e umile uomo ci ha mostrato per anni che Superman non è Clark Kent che entra in cabina ed esce invincibile, ma un autentico eroe italiano che combatte le tragedie che la vita a volte scaraventa verso l'uomo come dadi lanciati su un tavolo da gioco. Non ti dimenticheremo mai, Alex: senza retorica, senza enfasi, custodendo il tuo ricordo gelosamente dentro ognuno di noi.

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Madrid Open Marta Kostyuk vs Mirra Andreeva.

Tennis e, ancora una volta, politica e sport, stavolta tra due acerrimi avversari. Le due atlete giocano una partita tesa, l'ucraina ha la meglio sulla russa, titoli di coda, applausi.

Assolutamente no: le due non si salutano, non si toccano nemmeno le racchette in segno di rispetto. Ancora odio che non si spegne nemmeno alla fine di un duello bellissimo come il tennis, dove si imbracciano fortunatamente le racchette e non le armi. Ne usciremo un giorno? Io non ne sono sicuro.