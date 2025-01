Kvara-Psg, è fatta. E "libera" Kolo Muani per lo sbarco alla Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

Adieu Kvaratskhelia (foto). Il Napoli si accinge a salutare definitivamente la propria stella georgiana, che ha accettato da giorni il corteggiamento del PSG concordando col club francese un contratto quinquennale da 9 milioni netti a stagione più 2 di bonus. Una mossa che ha messo in Napoli spalle al muro, costringendo gli azzurri ad aprire la porta a una cessione immediata. Affare chiuso per 75 milioni. Mancano solo le visite mediche di rito per completare l'operazione. Tanto che il ds partenopeo Giovanni Manna ha già iniziato a guardarsi intorno per trovare l'erede. Il nome che intriga maggiormente è quello di Alejandro Garnacho. L'esterno offensivo classe 2004 ha tutto per diventare un top player. Antonio Conte ne è convinto e ha chiesto a gran voce il suo acquisto. Offerti 45 milioni al Manchester United, che però ne vuole almeno 60 per dare il via libera alla parte del gioiello argentino benedetto dalle due icone del calcio mondiale. Eh già, sia Lionel Messi sia Cristiano Ronaldo hanno vaticinato a Garnacho un grande futuro e l'hanno preso sotto la loro ala protettiva. Leo in nazionale e CR7 durante la sua militanza coi Red Devils. Insomma, mica male come padrini. Tra l'altro il suo arrivo sarebbe utile anche in chiave liste, visto che Garnacho sarebbe inscrivibile come under al posto di Rafa Marin destinato ad accasarsi in una tra Como e Villarreal. Una mossa questa che lascerebbe libero il posto di over appartenuto al georgiano per Danilo, ormai al passo d'addio con la Juventus e pronto a ripartire dal club del presidente De Laurentiis. Accordo fino al 2026 già impostato col difensore brasiliano, che percepirà 2,5 milioni a stagione.

A proposito della Vecchia Signora: oggi visite mediche e firme di rito sul contratto fino al 2029 per il terzino destro Alberto Costa, prelevato dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni più 2 di bonus. Domani invece sarà il Kolo Muani-day: è arrivato anche l'ultimo via libera del PSG al prestito dell'attaccante francese alla Juventus .

Restando in tema di attaccanti: va registrato il sondaggio da parte dell'Arsenal per Vlahovic. Il futuro del centravanti serbo più in estate che in questa finestra appare lontano dalla Juve. Infine Cristiano Ronaldo è vicino al rinnovo con l'Al Nassr.