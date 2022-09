Kyrgios perde la testa agli Us Open: ecco cos'è successo

Nick Kyrgios l'ha fatto un'altra volta. Il tennista australiano è stato sconfitto nei quarti di finale degli Us Open dal russo Karen Khachanov e al termine del match ha perso la testa scaraventando a terra non una, ben due racchette. Il numero 27 del mondo ha avuto la meglio sul numero 23 con i parziali di 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco e ora sfiderà il giustiziere di Matteo Berrettini, il danese Casper Ruud (che se vincerà il torneo diventerà anche numero uno al mondo.

Kyrgios, al termine della partita ha letteralmente perso la testa e il suo video è diventato virale:

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF — Third and Five Podcast (@thirdandfivepod) September 7, 2022

Nonostante questo sfogo, il suo avversario ha festeggiato la vittoria con il pubblico statunitense mentre il giudice di sedia ha osservato in maniera impassibile la dura reazione del tennista di Canberra che ancora una volta ha dato spettacolo durante e dopo la partita.

Un 2022 positivo

Dopo stagioni difficili, comunque vada a finire, il 2022 di Kyrgios può considerarsi ampiamente positivo. La finale conquistata a Wimbledon, sconfitto da Novak Djokovic, è il punto più alto della sua stagione e il torneo vinto a Washington una buona iniezione di fiducia per il finale di stagione. La sua rabbia, forse anche giustificata, agli Us Open per essersi fatto sfuggire, contro un avversario alla sua portata, la possibilità di arrivare in fondo anche a Flushing Meadows alla base della sua rabbia al termine del match perso contro Khachanov.

Eppure la strada verso la semifinale sembra in discesa dopo aver sconfitto molto bene negli ottavi di finale un altro russo, Daniil Medvedev, che si era poi lamentato dell'eccessivo utilizzo dell'aria condizionata agli Us Open. Non è la prima volta che Kyrgios perde le staffe in carriera e questa è solo l'ultima delle sue "follie" anche se questa volta si è limitato a farlo al termine della partita persa contro il suo avversario in un match davvero tirato.