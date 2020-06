Le lacrime di Gattuso ricordando la sorella Francesca: "Grazie al mondo del calcio"

Il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso ha centrato la qualificazione alla finale di Coppa Italia soffrendo non poco contro l'Inter di Antonio Conte che ha giocato meglio nell'arco dei novanta minuti rispetto agli avversari ma che ha pagato un'incertezza difensiva divenuta poi fatale per le sorti della qualificazione. Il tecnico del Napoli a inizio, visibilmente emozionato, è entrato in campo dove ha salutato Antonio Conte che gli ha fatto le condoglianze in diretta per la morte della sorella Francesca avvenuta lo scorso 2 giugno.

Al termine del match del San Paolo i calciatori del Napoli hanno fatto festa grande per la finale di Coppa Italia raggiunta e fuori dall'impianto di gioco sono anche partiti i fuochi d'artificio per celebrare il passaggio del turno. Gattuso si è poi presentato davanti alle telecamere per ringraziare tutti per l'affetto e la vicinanza ricevuti in questi terribili giorni di dolore per lui e per tutta la sua famiglia.

"Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio che mi è stato vicino. La dedico ai miei genitori e a mia sorella a cui ero molto legato. Ringrazio i miei giocatori" , il commento di Gattuso con le lacrime agli occhi ripensando alla sorella Francesca scomparsa a soli 36 anni.

UNO DI NOI GATTUSO UNO DI NOI SIAMO TUTTI CON TE RINO pic.twitter.com/X3YUnaqXG4 — Fouad Milano (@Firstfouad9) June 14, 2020

Il tecnico del Napoli ha poi commentato la finale ottenuta complimentandosi con la squadra:: "Abbiamo regalato il primo gol, abbiamo preso un gol da polli. Non è colpa di Ospina, ma del posizionamento della prima linea. Abbiamo fatto una buona gara, ma nel primo tempo non abbiamo sviluppato il gioco in maniera corretta. Abbiamo provato a fare la pressione ultra-offensiva, ancora dobbiamo imparare. In queste prime settimane ci abbiamo lavorato. Il prossimo step è imparare a fare meglio queste cose. I ragazzi stanno dando tutto, il livello di questa squadra è altissimo. Se riusciamo a fare bene le due fasi possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?