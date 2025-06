Luna Rossa vola con Alfa Romeo

Ascolta ora 00:00 00:00

Alfa Romeo col vento in poppa. Il Biscione diventa Official Sponsor di Luna Rossa - imbarcazione iconica e ambasciatrice del miglior made in Italy nel mondo - e punta dritta all'America's Cup 2027, il trofeo velico più famoso del mondo che si svolgerà a Napoli. «C'è un'affinità naturale tra i due marchi», ha detto Max Sirena, Team Director di Luna Rossa. «Radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e una costante ricerca dell'eccellenza. Condividiamo persino il colore distintivo: il rosso». Ma non sarà solo un logo sulle vele. Si tratta di un'alleanza che porterà alla condivisione del know-how in ambiti chiave come l'uso di materiali avanzati, la gestione delle prestazioni e l'analisi dei dati. Dopo i successi nel motorsport, il Biscione affiancherà il team Prada e vuole esultare anche nella Formula 1 del mare. «Non c'è partner migliore di Luna Rossa», ha dichiarato Santo Ficili, Ceo Alfa Romeo. «Un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all'eccellenza, un profondo senso di appartenenza e soprattutto... parla italiano. Proprio come l'Alfa Romeo». Per Cristiano Fiorio, Responsabile Globale del Marketing, Comunicazione e Progetti Strategici, «questa partnership è un'alleanza simbiotica, quando l'esperienza nelle corse incontra la visione ingegneristica, nasce qualcosa di innovativo».

E intanto ci sono già i primi dati sull'impatto economico per il Paese. Si stima che l'evento possa generare 690 milioni di euro con un valore a lungo termine che potrebbe superare i 1,2 miliardi di euro.

«L'America's Cup 2027 rappresenta un'importante occasione di crescita e porterà non solo benefici economici, ma anche un miglioramento della qualità della vita urbana e una valorizzazione del patrimonio culturale della città. Sarà una grande promozione per Napoli, per il Sud e per tutta l'Italia» ha rimarcato il ministro del turismo Daniela Santanchè.