L'annata d'oro di Jeep e i piani per il 2025: dal successo di Avenger ai prossimi arrivi

Nel panorama delle quattro ruote brilla una stella, sempre più luminosa, che ha incantato in Italia e all'estero con numeri di gradimento impressionante. Stiamo parlando della Jeep Avenger, la più piccola della famiglia del marchio di origine americana, un gioiellino per stile e contenuti. Non è un caso che a partire dal suo lancio, avvenuto nel 2023, siano già più di 135.000 gli esemplari venduti a livello globale, con una crescita del 2% nel corso dell'anno che abbiamo appena salutato. La Avenger con la sua linea sbarazzina, fresca ma, al tempo stesso, solida ha fatto faville anche in Italia, dove ha ottenuto la palma di SUV più venduto dell'anno con 41.184 unità immatricolate. Sarà pure compatta, ma non le mancano il carattere e quell'aura da autentica Jeep, con la quale divertirsi anche in percorsi dove manca l'asfalto a guidare la traccia.

Tra i punti di forza, oltre all'ammaliante linea estetica, c'è la sua versatilità. Sono, infatti, ben tre le proposte motoristiche: 100% elettrica, 1.2 benzina da 100 CV ed eHybrid da 136 CV. Nel corso del 2025 arriverà anche la 4xe, che aggiungerà a questo ricco parterre anche la trazione integrale elettrica. Questo elemento aggiuntivo potrebbe dare slancio al piccolo SUV per scalare ulteriori posizioni nella classifica dei modelli più venduti in Italia, nella quale ha occupato il terzo posto assoluto. Una medaglia di bronzo che inorgoglisce Jeep, che ha conquistato il 4,4% di quota mercato all'interno dello Stivale. Il marchio del Gruppo Stellantis guarda al futuro con tanto entusiasmo perché in cantiere ci sono dei progetti affascinanti e che condizioneranno un 2025 all'apparenza elettrizzante. La prima novità è lo sbarco nell'orbita di listino della nuova Compass, che promette di sbalordire il grande pubblico con un aspetto frizzante ma audace, da vero fuoristrada. Non mancherà neppure una tecnologia all'avanguardia per un veicolo che continuerà a essere prodotto nell'impianto di Melfi, in Basilicata.

La Compass, che debutterà nel secondo semestre di quest'anno, avrà un bel ventaglio di motorizzazioni: mild-hybrid, plug-in e full hybrid. La trazione sarà a due ruote motrici o 4x4.

Le sorprese non finiscono qui, perché all'orizzonte ci sono altri nomi forti come la Recon, un fuoristrada che strizza l'occhio alla gloriosa Wrangler seppur in veste completamente elettrica, e l'ammiraglia Wagoneer S la Jeep più veloce e scattante di sempre

- che giungerà in Europa sul finire del 2025. Coi suoi 600 CV di esuberanza elettrica tenterà di battagliare con i giganti di questo campo e di portare il brand sempre più in alto, anche in termini di prestigio assoluto.