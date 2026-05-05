Milan: i tre motivi della brusca frenata

Certificato il rischio del Milan attuale, giunto a pochi passi dallo striscione europeo, di restare senza benzina, bisogna provare a spiegare questa frenata clamorosa e collettiva. I motivi possono essere essenzialmente tre: 1) l'assenza di Modric. Già alla prima occasione, a Reggio Emilia, è stato dimostrato che senza il fuoriclasse croato i rossoneri non perdono soltanto la bussola del gioco ma in particolare la guida spirituale capace di dettare ritmi con precisione nei passaggi durante le curve insidiose delle partite. Jashari non ha il passo né il ritmo per rimpiazzarlo senza farlo rimpiangere. 2) nelle ultime 5 partite il Milan è riuscito a fare gol solo una volta con Rabiot a Verona. Pulisic è a secco dal 28 dicembre, Leao in gravissimo ritardo sulla tabella di marcia (ultimo sigillo a Cremona ma nel finale con l'1 a 0 già siglato da Pavlovic) che non è mai stata da bomber di razza. 3) le ultime esibizioni in sequenza (Udinese, Verona, Juve, Sassuolo) hanno certificato la perdita secca di salute fisica che in altri periodi della stagione ha marcato la differenza in positivo rispetto ai rivali (guardare ai risultati acciuffati o ribaltati negli ultimi minuti; ndc).

Da questo quadro viene fuori uno scenario sconfortante a cui solo l'esperienza dello staff tecnico a rimettere il Milan sulla rotta giusta può rimedio. Proprio Max Allegri, infatti, ha nel suo ruolino di marcia un identico finale col fiatone conosciuto durante la seconda esperienza juventina.

Anche allora, dopo un girone d'andata promettente (punto a punto con l'Inter di Inzaghi), con un mercato invernale inesistente, la squadra perse via via sicurezza e convinzione così da recuperare la Champions grazie a uno spunto finale. Il calendario attuale (Atalanta in casa, Genoa fuori, Cagliari a San Siro) non è dei più comodi e pensare di cavarne 6 punti, indispensabili per la Champions garantita, è una professione di sfrenato ottimismo.