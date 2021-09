Lazio e Roma in campo. Il derby può attendere

Trappola Samp per il Napoli - si gioca oggi alle 18.30 a Marassi - che ha fatto percorso netto nelle prime quattro giornate, per Lazio e Roma il derby può attendere: sempre alle 18.30 i biancocelesti giocano in casa del Torino, alle 20.45 la squadra di Mourinho riceve all'Olimpico l'Udinese. Turno infrasettimanale importante per le big del centrosud, Spalletti predica prudenza dopo l'ottimo inizio di campionato del Napoli. Il tecnico toscano ha avuto il merito di ridare morale a un ambiente sfiduciato dopo aver fallito a maggio l'obiettivo di un posto in Champions. Dunque, stessa squadra negli interpreti, ma sicuramente ricaricata dai titolari alle riserve. E poi segnano in tanti: nove marcatori diversi per le dieci reti realizzate (unico con due gol è Koulibaly, che da tre anni viene inserito nella lista dei partenti ma che continua a restare in azzurro). La Lazio va a Torino per una sfida sentita soprattutto dai due presidenti-nemici, Cairo e Lotito, che nella passata stagione litigarono per la questione tamponi (il caso non è ancora risolto per la giustizia sportiva, il presidente biancoceleste è stat squalificato ma sull'argomento dovrà pronunciarsi nuovamente la Corte Federale). La squadra di Sarri ha nel mirino la terza vittoria consecutiva in casa dei granata, apparsi in ripresa negli ultimi turni. Infine la Roma che riceve un'Udinese uscita come un pugile suonato dalla sfida con il Napoli. «Lasciateci tranquilli nei momenti buoni e in quelli cattivi - ha detto Mourinho alla vigilia -. Vogliamo vincere la prossima partita, dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione e non in depressione. Facciamo la nostra strada che è ambiziosa ma che poggia le basi nella tranquillità». In attesa che vada in scena il derby domenica alle 18.