Lazio-Inter, il gesto di Milinkovic-Savic che ha fatto discutere

Lazio-Inter è stato un match infuocato dal primo all'ultimo minuto con gli animi che si sono scaldati soprattutto nel finale con la rete biancoceleste del sorpasso che ha fatto e farà discutere. Felipe Anderson ha preferito giocare la palla nonostante ci fosse Federico Dimarco a terra e proprio su quell'azione i padroni di casa hanno trovato il gol del 2-1 che si è tramutato poi nel gol del 3-1 con la zuccata di Milinkovic-Savic. Proprio l'esultanza del serbo è finito nel mirino della critica.

Sergej Milinkovic Savic, semplicemente il miglior centrocampista della Serie A, che esulta nel modo migliore. Spiaze. pic.twitter.com/2VajF2Rgoa — Lid x la Gang $lava (@liidsss) October 16, 2021

Partita tesa

Dal minuto 81' la rissa scatenata da Dumfries ha cambiato gli animi in campo con diversi giocatori che si sono lasciati andare. Da Lautaro Martinez a Ciro Immobile passando per Savic e tanti altri calciatori di ambo le squadre che hanno partecipato alla rissa sedata dall'arbitro Irrati con quattro cartellini gialli. Il serbo, forse memore di quanto avvenuto al minuto 81', ha esultato in maniera eccessiva con un gesto poco carino nei confronti dell'avversario sconfitto con il suo sguardo rivolto alla panchina nerazzurra. Non solo, dato che al triplice fischio di Irrati è stato espulso Luiz Felipe reo di aver "attaccato" dal dietro il suo ex compagno Joaquin Correa (i due in realtà sono molto amici e dopo il rosso il difensore spagnolo è scoppiato in lacrime).