Leclerc: "Penalizzati dallo stop, però cresciamo"

Il giorno di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha vinto il GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1, e ha sfatato il tabù delle gare italiane che mai gli avevano sorriso. «Oggi è stata davvero una sfida molto impegnativa, specialmente all'inizio. Rimanere in pista era difficile perché l'asfalto era molto scivoloso. Ho scelto bene quando cambiare le gomme», le considerazioni a caldo di Max a Sky. Una prova in cui l'arrivo di Giove Pluvio ha scombinato le carte e Verstappen ha sorpreso il poleman Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è giunto secondo, limitando i danni e avendo anche un bel colpo di fortuna nelle fasi concitate, visto che l'errore c'è stato, ma la bandiera rossa per il brutto incidente tra il compagno di squadra Valtteri Bottas e George Russell l'ha rimesso in gioco: «Quando sono andato lungo è stato davvero un brutto errore, era da tanto che non sbagliavo. La red flag mi ha aiutato. Nel finale sono riuscito a recuperare e resto in vetta».

Lewis può sorridere, mentre la Ferrari ha di che rammaricarsi. La Rossa ha concluso in quarta e quinta posizione il Gp di casa, con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, alle spalle della McLaren di Lando Norris. «In rettilineo soffriamo ancora tanto rispetto ai rivali quando siamo in lotta e poi avevamo scelto una configurazione con più carico perché avevamo previsto la pioggia. La bandiera rossa ci ha penalizzato. Sono però più gli aspetti positivi che negativi, perché avevo un bel passo», le parole di Leclerc. Sulla stessa lunghezza d'onda Sainz: «Sono contento perché la mia velocità era ottima, così come il mio feeling con la monoposto, nonostante la conoscenza della macchina non sia ancora al top. La chiosa di Mattia Binotto sintetizza il tutto: «Pensavamo di poter arrivare sul podio e il fatto di esserci andati vicini significa che stiamo lavorando nella direzione giusta dopo i problemi dell'anno scorso. Sappiamo cosa fare per migliorarci».