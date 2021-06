Schiaffone rosso per Hamilton: c'è l'impresa di Leclerc

Charles Leclerc si prende la pole positione nel gran premio di Baku, in Azerbaigian. Per il pilota monegasco della Ferrari si tratta della seconda pole di fila a testimonianza di come la monoposto sia decisamente più veloce ed affidabile rispetto a quella dello scorso anno. Dietro al 23enne del Cavallino rampante i due piloti che si contenderanno, con ogni probabilità, il titolo mondiale: secondo Lewis Hamilton su Mercedes, staccato di oltre due decimi (+232.00), terzo posto Max Verstappen su Red Bull.

Quarto posto per l'Alpha Tauri di Pierre Gasly che completa così la seconda fila, quinto posto per Carlos Sainz con l'altra Ferrari: lo spagnolo sul finire del Q3 è stato vittima di un incidente, con Tsunoda, fortunatamente senza conseguenze. Sesto posto a completamento della terza fila per Lando Norris.

