Libere MotoGp, due Aprilia davanti. E oggi pole position e mini corsa

A distanza di una settimana da un Gp del Portogallo esplosivo tra i brividi della gara sprint e le polemiche per i troppi incidenti, torna di scena il Motomondiale in Argentina. A tenere alta l'attenzione il caso Marquez, rinviato alla Corte d'Appello della MotoGP dopo il ricorso della Honda, mentre dall'Europa arrivano buone notizie sugli infortunati. Pol Espargaro è uscito dalla terapia intensiva e riesce a camminare. Bastianini non verrà operato alla spalla destra e potrebbe rientrare già ad Austin il 16 aprile. Stesso appuntamento anche per Marquez, operatosi alla mano destra. Assente anche Oliveira, infortunatosi all'anca destra per il contatto con Marc. Intanto a Termas de Rio Hondo l'Aprilia si conferma protagonista sulla pista dove l'anno scorso Aleix Espargaro colse la sua prima vittoria in MotoGP.

La Casa di Noale ha dominato le prime libere piazzando Viñales e Espargaro davanti a tutti. Nel pomeriggio la tensione è salita. Con il nuovo format, infatti, la sessione del venerdì è diventata una qualifica con la classifica cumulativa dei due turni di libere che vale l'accesso alla Q2. Con un duello a suon di time attack, Aprilia si è riconfermata regina con una straordinaria doppietta anche in FP2 con un super crono di Espargaro (1'38.518) davanti al compagno di squadra e alle due Ducati di Bezzecchi e Marin (Mooney VR46). Sesto Bagnaia a 4 decimi con problemi di grip. «L'importante è essere nei primi 10», così Ciabatti ds Ducati. Oggi la gara sprint. MG

Tv: oggi pole 15,45, sprint race alle 20 (dir. Sky e TV8). Domenica Gp ore 19 Sky (diff. Tv8 21,05)