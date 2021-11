L'Inter passeggia contro lo Sheriff: 3-1 per i neroazzurri

L'Inter di Simone Inzaghi domina in Moldavia contro il sorprendente Sheriff Tiraspol, ha pazienza e alla fine riesce a scardinare la rocciosa difesa eretta dal tecnico ucraino Vernydub. Il gran gol siglato da Marcelo Brozovic al 54', il raddoppio di Milan Skriniar al minuto 66' e la rete di Sanchez all'82' (appena entrato in campo) hanno permesso ai nerazzurri di vincere una partita scomoda contro un avversario che ha pensato solo a difendere e mai ad offendere. Per i padroni di casa inutile il gol della bandiera siglato da Traoré al 91'.

L'Inter dove vincere e così ha fatto: i nerazzurri hanno conquistato tre punti pesantissimi in chiave qualificazione. Eppure la sfida in terra moldava è stata ostica più per la squadra di Inzaghi costretta a lavorare sui fianchi un avversario che ha di fatto rinunciato a giocare producendo nessuna reale occasione da rete in 90 minuti di gioco, anche dopo essere andata sotto nel punteggio.

Non bisogna infatti dimenticare come lo Sheriff abbia collezionato sei punti nelle prime due giorante vincendo in casa contro lo Shakhtar Donetsk ma soprattutto vincendo per 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid. L'Inter infatti sale a quota 7 punti scavalcando proprio in classifica lo Sheriff che resta fermo a 6. Primo posto per il Real Madrid di Carlo Ancelotti con 9 punti, ultimo e di fatto praticamente eliminato con due giornate d'anticipo lo Shakhtar Donetsk che in quattro giornate ha messo insieme tre sconfitte e un solo pareggio, quello casalingo contro l'Inter.

La curiosità di serata

L'Inter ha avuto diverse occasioni da rete ma l'ha sbloccata con una grande giocata individuale di Marcelo Brozovic, uomo fondamentale per la squadra nerazzurra che sta anche cercando di trovare un accordo con il suo entourage per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Il croato ha stoppato palla, ha fintato il tiro, è rientrato sul destro mandando al bar due difensori dello Sheriff ed ha fatto fuori Athanasiadis. In tanti però hanno notato il tuffo di Barella qualche istante prima che Brozovic scoccasse il tiro: il giocatore italiano, infatti, era in traettoria e per evitare di farsi colpire dal pallone calciato dal compagno si è esibito in un tuffo che ha fatto divertire gli utenti sui social:

ma barella che fa il coccodrillo sul tiro di brozovic ne vogliamo parlare? che genio. #SheriffInter pic.twitter.com/KUGuYb4PJ3 — Stefano (@sedaninoste) November 3, 2021

Il tabellino

Sheriff Tiraspol: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij (85' Ranocchia), Bastoni; Darmian (46' Dumfries), Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco (68' Perisic); Lautaro Martinez (81' Sanchez), Dzeko (81' Correa)

Reti: 54' Brozovic (I), 66' Skriniar (I), 82' Sanchez (I), 91' Traoré (S)