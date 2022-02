L'Inter piega la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia

L'Inter di Simone Inzaghi rialza prontamente la testa tre giorni dopo la sconfitta bruciante e immeritata contro il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri battono per 2-0 la Roma, del grande ed acclamato ex José Mourinho, nei quarti di finale di Coppa Italia e volano così in semifinale dove ora affronteranno la vincente di Lazio e Milan che giocheranno domani sera sempre a San Siro. I padroni di casa hanno risolto la pratica giallorossa con una rete per tempo, grazie ad Edin Dzeko e Alexis Sanchez che con due grandi gol hanno permesso all'Inter di vincere una partita che poteva diventare difficile dopo aver perso la Stracittadina contro i cugini rossoneri.

Grande prestazione di tutta l'Inter con Barella, Dzeko e Sanchez sugli scudi ma tendenzialmente tutti i calciatori nerazzurri si sono dimostrati all'altezza della prestazione e non era facile dopo soli tre giorni dal derby e contro una squadra pur sempre temibile. I nerazzurri sono riusciti anche a blindare la difesa che nelle ultime settimane aveva un po' sbandato con Handanovic che è riuscito a tenere la porta immacolata con un paio di interventi davvero prodigiosi su Nicolò Zaniolo nel primo tempo e su Sergio Oliveira, con deviazione, nella ripresa.

Da sottolineare l'infortunio occorso ad Alessandro Bastoni nel finale di primo tempo: il 22enne difensore ha subito una forte distorsione alla caviglia destra e verrà valutato nei prossimi giorni anche se è stato costretto ad uscire dal campo molto dolorante. Il difensore ex Parma e Atalanta, tra l'altro, non ci sarebbe stato contro il Napoli perché squalificato e nemmeno contro il Sassuolo visto gli sono state comminate due giornate di squalifica per alcune espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro Marco Guida. Bisognerà capire se la distorsione sarà così grave da non fargli nemmeno giocare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp: questa non sarebbe una grande notizia per Simone Inzaghi. Mastica amaro invece Mourinho che dodici anni dopo l'ultima volta è tornata in quella San Siro che l'ha reso grande con la conquista del Triplete nel 2009-2010: al portoghese restano i cori, l'accoglienza e il grande affetto riservatogli dal popolo nerazzurro:

“Bentornato a casa José”. La curva nord accoglie così #Mourinho dopo 4293 giorni dalla sua ultima partita da allenatore dell’Inter a San Siro #InterRoma pic.twitter.com/Uq7PbTOnLG — franco vanni (@franvanni) February 8, 2022

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, Bastoni (45' de Vrij), D'Ambrosio, Darmian, Barella (85' Vecino), Brozovic, Vidal (85' Calhanoglu), Perisic (85' Dumfries), Sanchez, Dzeko (76' Lautaro Martinez)

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez (45' Kumbulla), Karsdorp, Veretout (70' Cristante), Mkhitaryan, Sergio Oliveira (70' Pellegrini), Vina (76' El Shaarawy), Zaniolo, Abraham (89' Afena Gyan)

Reti: 2' Dzeko (I), 68' Sanchez (I)