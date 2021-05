La frase di Conte del 5 maggio che celebra lo scudetto

L'Inter di Antonio Conte ha vinto uno scudetto dominando in lungo e in largo con un girone di ritorno davvero incredibile fatto di 13 vittorie e due pareggi nelle 15 gare disputate. I nerazzurri sabato 8 maggio giocheranno a San Siro contro la Sampdoria di Ranieri, una delle due squadre del campionato ad aver battuta l'armata di Conte, e a fine partita si scatenerà sicuramente la festa e anche fuori da San Siro sono previsti festeggiamenti da parte dei tifosi che già domenica 3 maggio avevano invaso diverse zone di Milan per festeggiare il tricolore numero 19.

Maglia celebrativa

Secondo quanto riporta La Repubblica, i tifosi hanno pronta la maglia celebrativa dello scudetto numero 19 con una frase simbolo del loro allenatore pronunciata però in una data triste per l'Inter: il 5 maggio 2002. Conte, infatti, giocava nella Juventus e vinse quell'incredibile tricolore con l'Inter di Cuper che si suicidò sportivamente parlando perdendo 4-2 in casa della Lazio consgnando così il titolo ai rivali di sempre.

In un'intervista del post partita del Friuli, dove la Juventus vinse la sua partita contro l'Udinese, il tecnico leccese, all'epoca centrocampista della Vecchia Signora, rispose così a chi gli chiedeva che cosa significasse quel momendo: "C'è poco da parlare, stiamo godendo". Una frase che divenne un mantra per i tifosi della Juventus che è però diventato un marchio di fabbrica per i supporter nerazzurri che hanno ormai identificato in Conte il primo tifoso interista.

Futuro

Mancano 4 giornate di campionato e l'Inter vuole concludere in bellezza vincendo il maggior numero di partite possibile anche se la sfida fondamentale da vincere sarà quella del 16 maggio dove i nerazzurri giocheranno allo Stadium contro la squadra di Andrea Pirlo che si sta giocando l'accesso alla Champions League e che ad oggi rischia di esserne esclusa. Una sconfitta contro i campioni d'Italia comprometterebbe forse inesorabilmente la qualificazione alla coppa europea per eccellenza, eventualità che nessuno vuole sentire pronunciare dalle parti della Continassa.

Conte è riuscito nell'impresa di riportare lo scudetto all'Inter dopo nove anni di dominio Juventus con i tifosi nerazzurri che si augurano possa ancora rimanere saldo al suo timone per vincere il tricolore numero 20, che vorrebbe dire seconda stella, ma soprattutto per cercare di competere anche in Europa dove nelle ultime due stagioni l'Inter non è riuscita a passare il proprio girone di Champions.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?





/