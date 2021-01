Ibrahimovic (gol e rosso) non basta al Milan: il derby di Coppa Italia va all'Inter

Derby infuocato quello dei quarti di finale di Coppa Italia tra l'Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. A spuntarla sono stati però i nerazzurri che hanno vinto 2-1 con grande merito ribaltando lo 0-1 iniziale siglato da Zlatan Ibrahimovic che diventerà poi protagonista in negativo per i rossoneri facendosi espellere al 59 per doppia ammonizione. Lo svedese è stato ammonito per una rissa con Romelu Lukaku a fine primo tempo dopo che il belga se l'era presa con Alessio Romagnoli per un fallo di gioco un po' ruvido che ha scatenato la provocazione del centravanti del Milan nei confronti di quello dell'Inter che ha abboccato in pieno.

Nella ripresa l'Inter ha alzato il ritmo di gioco e l'espulsione ingenua, per doppia ammonizione, di Ibrahimovic per un fallo da dietro su Kolarov a centrocampo ha permesso ai nerazzurri di giocare per oltre un'ora in superiorità numerica. Occasioni da rete a grappoli per la squadra di Conte che trova però sulla sua strada un grande Tatarusanu. Il portiere rumeno, però, nulla può sul calcio di rigore realizzato da Lukaku, per ingenuo fallo di Leao su Barella, e dalla punizione magistrale siglata dall'oggetto misterioso, almeno fino ad oggi, Eriksen che regala così la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia all'Inter.

La cronaca della partita

Il primo squillo della gara è rossonero al 2' con Rafael Leao che ci prova di destro da fuori area: palla fuori. Al 13' Ibrahimovic decolla su un traversone di Leao ma la sfera termina fuori. L'Inter sale di tono e al 24' Lukaku lavora un ottimo pallone in area su Romagnoli e calcia bene con il sinistro: grande parata di Tatarusanu. Un minuto dopo Perisic va al tiro di sinistro: para il portiere rossonero. Minuto 31', al primo vero affondo il Milan passa: palla controllata in area da Ibra, Kolarov non chiude e lo svedese calcia di destro trovando il bacio del palo al pallone che si deposita in rete. Al 37' grande occasione per l'Inter con Perisic che la mette bene per Sanchez che schiaccia di testa trovando il salvataggio sulla linea di Theo e Tomori. A fine partita lite furibonda tra Ibra e Lukaku con Valeri che ammonisce entrambi.

Nella ripresa l'Inter rientra con il coltello tra i denti con Tatarusanu che si oppone a due conclusioni di Kolarov prima e Sanchez poi. Al 55' Hakimi la mette testa in mezzo per Lukaku che prova di tacco da posizone ravvicinata: salva tutto Tomori. Ibrahimovic stende Kolarov al 58' e l'arbitro Valeri lo espelle per doppia ammonizione. Perisic di testa sfiora il gol di testa al 67' e al 69' ecco l'episodio che cambia la partita: fallo ingenuo di Rafael Leao in scivolata su Barella che cade a terra, per Valeri è tutto regolare ma l'arbitro cambia idea andando a rivedere l'immagine al Var e concede il rigore trasformato freddamente da Lukaku. Al 74' l'arbitro Valeri è costretto a interrompere il gioco per infortunio: al suo posto il quarto uomo Chiffi. L'Inter preme e continua a macinare azioni su azioni con Tatarusanu sempre decisivo. Al 97' però ci pensa Eriksen, l'insospettabile, a risolverla con un calcio di punizione magistrale che batte il portiere rumeno del Milan e permette all'Inter di staccare il pass per le semifinali.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Kolarov (92' Young), Darmian, Vidal, Brozovic (88' Eriksen), Barella, Perisic (67' Lautaro Martinez), Sanchez, Lukaku

Milan: Tatarusanu, Dalot, Kjaer (20' Tomori), Romagnoli, Theo Hernandez, Meité, Kessié, Saelemaekers (85' Castillejo), Diaz (60' Rebic), Leao (85' Krunic), Ibrahimovic

Reti: 31' Ibrahimovic (M), 71' Lukaku (I), 97' Eriksen (I)

Espulso Ibrahimovic per doppio giallo al 58'

