L'Inter sfiora l'impresa: vince ad Anfield ma viene eliminata. Paura sugli spalti

L'Inter di Smone Inzaghi sfiora l'impresa contro il Liverpool di Jurgen Klopp, vince 1-0 ad Anfield grazie al best gol di Lautaro Martinez ma non riesce a ribaltare il 2-0 dell'andata. A rovinare i piani dei nerazzurri ci ha pensato Alexis Sanchez che si è fatto espellere per doppia ammonizione un paio di minuti dopo la rete del vantaggio siglata dal compagno di squadra argentino per un intervento in scivolata su Fabinho. Il cileno, già ammonito per un fallo commesso nel primo tempo da "arancione" su Thiago Alcantara, poteva forse essere graziato dall'arbitro spagnolo Lahoz che ha però applicato il regolamento. Da quel momento in poi i Reds hanno avuto un po' meno paura dell'Inter che ha dovuto giocare l'ultima mezz'ora di gioco in inferiorità numerica.

I nerazzurri hanno giocato con grande coraggio, a viso aperto e hanno messo in difficoltà una squadra che fino a questo momento aveva sempre vinto in questa edizione della Champions League e che non perdeva ad Anfield da esattamente un anno quando fu il Fulham a espugnare un infuocato Anfield. A onor del vero, i Reds non hanno giocato bene per merito dell'Inter ma hanno colpito tre legni: una traversa nel primo tempo con Matip e due pali nella ripresa con Salah, più un salvataggio di Vidal al 92' su conclusione a botta sicura di Diaz.

La vittoria dell'Inter in Inghilterra, però, è tutto sommato meritata anche per quanto fatto vedere nella sfida d'andata finita per 2-0 immeritatamente in favore degli inglesi. Nei 180 minuti, però, è stato il Liverpool a staccare il pass per i quarti di finale di Champions dimostrando di essere sicuramente più forte ed esperto ma non superiore alla squadra di Inzaghi che deve essere orgogliosa per quanto fatto vedere in campo ma che deve anche rammaricarsi per come è andata a finire. Le buone notizie per l'allenatore nerazzurro sono la buona prestazione di tutta la squadra, la solidità di Skriniar e Bastoni e la ritrovata vena realizzativa del Toro Martinez al quarto gol nel giro di 4 giorni. Inzaghi, però, si deve anche augurare che de Vri e Brozovic, usciti entrambi per affaticamenti ai polpacci, non debbano saltare partite in campionato. Ad Anfield, però, si sono vissuti anche attimi di terrore visto che un tifoso inglese, assiepato nella "Kop" la curva del Liverpool, ha avuto un arresto cardiaco con il medico sociale dei Reds a rianimarlo con il defibrillatore: per fortuna tutto sembra essere andata bene.

Il tabellino

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago Alcantara (65' Keita), Jones (65' Henderson), Mané, Diogo Jota (84' Diaz), Salah

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij (46' D'Ambrosio), Bastoni, Dumfries (75' Darmian), Vidal, Brozovic (75' Gagliardini), Calhanoglu (84' Vecino), Perisic, Lautaro Martinez (75' Correa), Sanchez

Reti: 62' Lautaro Martinez (I)

Note: espulso Sanchez per doppia ammonizione al 64'