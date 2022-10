”È stato un grande padre": l'omaggio del Cav a Luigi Berlusconi al centro sportivo del Monza

Cerimonia di intitolazione ufficiale, oggi, a Monzello, il centro allenamenti dell'Ac Monza. Il centro sportivo, fiore all'occhiello della società brianzola al suo debutto in Serie A nella stagione 2022/2023 è stato intitolato a Luigi Berlusconi. Presenti alla cerimonia i figli Silvio e Paolo Berlusconi, oltre ad Adriano Galliani, in rappresentanza della società calcistica.

La cerimonia è avvenuta subito dopo la fine del vertice del centrodestra a villa San Martino di Arcore, dove Silvio Berlusconi ha riunito Giorgia Meloni e Matteo Salvini per discutere della formazione del prossimo governo. Durante il taglio del nastro il Cavaliere ha spiegato che " il Monza vuole restare in A ed essere un riferimento educativo per ragazze e ragazzi per tanti anni. Abbiamo intestato questo centro sportivo a mio padre perchè è stato un grande padre che mi ha consentito di fare l'imprenditore. Pensate che mi ha dato tutti i soldi della sua liquidazione, ha puntato su uno dei suoi tre figli. Per fortuna gli è andata bene ed è andata bene anche a me. E ho fatto tante belle cose ".

Silvio Berlusconi ha voluto partecipare in prima persona alla cerimonia, un appuntamento che l'ha visto emozionarsi al momento del rivelamento della targa che intitola ufficialmente il centro sportivo dell'Ac Monza al padre. Sorrisi e cordialità da parte di Silvio Berlusconi, che ha scambiato alcune chiacchiere coi presenti prima di salire in macchina per fare ritorno alla vicina villa San Martino.