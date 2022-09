L'ultima volta di Federer (insieme a Nadal): re Roger dice addio al tennis

Roger Federer ha detto addio al tennis e l'ha fatto giocando l'ultimo match della sua carriera in Laver Cup e in coppia con il suo grande amico-rivale Rafael Nadal. "Caro Roger, mio amico e rivale. Vorrei che questo giorno non fosse mai arrivato. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Avremo molti più momenti da condividere insieme in futuro ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli, la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta". Queste le parole intrise di tristezza del campione maiorchino pensando all'ultimo match in carriera dell'amico Roger.

Per anni Roger Federer ha fatto tifare per partite il più brevi possibili per evitare che età e stanchezza lo esponessero ad avversari più freschi ed energici. Oggi non c’è persona che vorrebbe vedere finire questa partita prima del 78esimo set del 1517esimo game #RogerFederer pic.twitter.com/lBFIMKd6nO — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) September 23, 2022

Per la cronaca il match è stato perso dalla coppia Federer-Nadal contro Sock-Tiafoe con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 tra la commozione dei presenti che hanno potuto assistere all'ultima di uno dei più grandi tennisti, in tutti i sensi, della storia di questo meraviglioso sport.

Numeri da capogiro

Federer ha vinto tutto, o quasi, ciò che c'era da vincere: nel suo palmares, infatti, manca solo l'oro olimpico nel singolare. Lo svizzero ha vinto 103 titoli in carriera, 1251 vittorie e 275 sconfitte con quasi l'82% di vittorie in totale. 20 titoli del Grande Slam così suddivisi: 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 Us Open e un Roland Garros, sei Atp Finals. 11 finali degli Slam raggiunte e perse: 6 volte contro l'amico Rafael Nadal, 4 volte contro Novak Djokovic e una volta contro Juan Martin Del Potro. Nei testa a testa re Roger perde contro i suoi due rivali storici ma sempre a testa alta: 50 i match contro il serbo con 23 vittorie per l'elvetico e 27 per il 35enne di Belgrado, 40 i match giocati contro lo spagnolo con 16 vittorie di Roger e 24 per Rafa.