L'ultimo audio di Perez, Mou a Ozil: ''È andata a letto con tutti quelli di Milan e Inter..."

"Josè Mourinho gli disse che quella modella era andata a letto con tutta l'Inter, il Milan e anche con gli staff tecnici di entrambi le squadre, così dopo quelle parole Ozil la lasciò" . È l'ultimo audio del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, pubblicato dalla rivista spagnola El Confidencial.

Gli audio di Florentino Perez continuano a fare il giro del mondo. Il polverone scatenato dalle incredibili rivelazioni ha spinto il patron del Real Madrid a prendere provvedimenti immediati, con azioni legali contro i protagonisti delle pubblicazioni. Le sorprese però non sono finite qui. Dopo i "fuorionda" che hanno riguardato Cristiano Ronaldo e le stelle di casa Raul e Guti, el Confidencial ha pubblicato nuovi spezzoni che riguardano ancora una volta lo Special One e il flirt di Mesut Ozil, ex fantasista tedesco dei Blancos, con una modella italiana.

Dopo undici anni vissuti tra Real Madrid e Arsenal e un oblìo sempre più evidente nonostante abbia superato da poco i trent'anni, adesso Mesut Ozil veste la maglia del Fenerbahce. A questo punto della carriera il campionato turco, lontano dallo stress delle leghe principali, sembra la vetrina giusta per i suoi ultimi anni di carriera. Di sicuro adesso avrà una vita sentimentale molto più tranquilla dopo aver sposato l'ex Miss Turchia Amine Gulse, un matrimonio da favola, celebrato due anni fa in una super location di Istanbul. Come testimone di nozze fu scelto il presidente della Turchia Erdogan, una scelta che, specialmente in Germania generò non poche polemiche.

Un numero dieci talentuoso e discontinuo ma soprattutto con la grande passione anche per le belle donne. Questo particolare dall'audio di una telefonata tra Florentino Perez e un amico, per Madrid Zone, in cui si parla dell'esperienza del centrocampista tedesco in Spagna. L'allora giovane talento arrivato dal Werder Brema e punto fermo della Nazionale tedesca, ebbe un colloquio molto particolare con l'allenatore dell'epoca José Mourinho. Quest'ultimo, preoccupato dalla vita sentimentale del suo giocatore, gli rivelò particolari piccanti sulla sua ultima fidanzata dell'epoca.

Questo il racconto di Perez: "Quando Ozil è arrivato a Madrid ha sostituito la fidanzata con una modella, finché Mourinho non gli disse che quella modella era andata a letto con tutta l'Inter e il Milan e anche con gli staff tecnici di entrambe le squadre (ride). Ozil è arrivato da noi a 21 anni, ma dopo aver scoperto Madrid, ha cambiato stile di vita. Disse alla sua ragazza di andar via, preferendole una modella italiana. Andava da lei con il suo jet, ci andava a letto e tornava. Dopo le parole di Mourinho la lasciò" . A distanza di anni chissà cosa ne pensa ora lo Special One.

