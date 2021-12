Magia di Verstappen: è sua la pole position ad Abu Dhabi

Una pole favolosa, che potrebbe valere già un pezzo di titolo: sarà Max Verstappen a partire dalla prima posizione della griglia nel Gp di Abu Dhabi, atto finale dell'accesissimo mondiale 2021 di F1.

L'olandese della Red Bull con il tempo di 1.22.109 precede Lewis Hamilton, il rivale per il titolo, dopo una qualifica magistrale per capacità di guida e strategia di squadra. Un vantaggio molto pesante in chiave mondiale per l'olandese, visto che negli ultimi sei anni chi ha fatto la pole a Yas Marina ha poi anche vinto la gara. Con questo miglior tempo, il decimo dell'anno, Verstappen diventa il secondo pilota che dà alla Honda (motore Red Bull) almeno 10 pole in una stagione dopo Ayrton Senna (13 pole nel 1988 e 1989 e 10 nel 1990).

Le qualifiche

Piccolo campanello d'allarme per Hamilton, che ingaggia una lotta feroce con il rivale in ogni tranche della qualifica: in Q1 avanti di 0.477 , in Q2 dietro di 0.345, fino allo scontro finale in Q3. Il primo affondo dell'olandese in 1.22.109, grazie anche al compagno Perez che gli tira la volata in una parte del tracciato, è decisivo: Hamilton affonda a mezzo secondo (0.551) e nel secondo tentativo si avvicina, ma resta a 0.371 da Verstappen.

Bravissima e lucida la Red Bull che ha fatto un gran gioco di squadra, mentre l'alleato di Hamilton, il compagno Bottas, è solo in terza fila. Alle loro spalle Lando Norris (McLaren), terzo a 0.822, davanti a Sergio Perez (0.838). Valtteri Bottas è solo sesto (0.927), in mezzo alle Ferrari: Carlos Sainz è quinto (0.883) e Charles Leclerc settimo (1.013).

Si preannuncia una gara palpitante, con i due contendenti affiancati nella griglia di partenza. Al momento l'inerzia iridata sembra colorata di orange. I giochi però restano aperti, non rimane che allacciare le cinture.

Le dichiarazioni

Grande soddisfazione di Verstappen per la pole mostruosa stampata a Yas Marina: "La squadra ha fatto un lavoro fantastico, è una sensazione bellissima questa pole. La macchina è migliorata via via, abbiamo fatto un weekend di alti e bassi finora ma la pole è fantastica".

Con Hamilton per fortuna sembra tornato il sereno: "Possibilità di incidenti in gara? Ho sempre detto che noi piloti corriamo per andare più veloce possibile. Il rapporto con Lewis? Ci siamo spinti al limite a vicenda quest’anno, abbiamo due squadre molto forti e ognuno ha dato il massimo. Alcune polemiche credo siano anche strategie difensive, sono diverse e vanno bene. Questa stagione, la lotta fra noi, sarà ricordata per molti anni, sono sicuro".

Dopo la pole Hamilton rende onore al pilota olandese: "Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine. Però sono andato piuttosto forte nel corso delle prove. Non potevamo rispondere al giro di Max, è stato fantastico. Voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani e che potremo fare una gran gara. Non so se potevo preparare meglio le gomme, ma in ogni caso non potevo battere quel tempo. Ha meritato pienamente la pole".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?