Mago Teodosic: derby alla Virtus. Armani "povera" e ribaltata

Milos Teodosic è l'unico mago nella sfida europea fra una Virtus malaticcia e un'Armani con la miccia corta che dopo un primo quarto decente (23-12) è finita nel gorgo del vorrei ma non posso perdendo 64-59 un derby della mutua cestistica.

Festeggia il portierone Pagliuca che si è risparmiato il bagno di San Siro del suo Bologna e si è goduto la rimonta delle Vu nere che devono tutto al loro genio della lampada, 15 punti in 17 minuti centellinati bene sul campo.

Orgoglio molto, ma sostanza poca. Da una parte dove l'Armani ha incassato il terzo euro cartellino rosso in casa facendosi raggiungere nella parte vischiosa della classifica da una Virtus Segafredo che dopo la camomilla dei primi dieci minuti ha finalmente trovato la miscela di caffè giusto per denudare una Milano davvero povera in quasi tutto, ma soprattutto anemica in attacco e i 18 punti segnati nei tempi centrali sono stati un tormento.

Virus che non ha utilizzato Belinelli e Weems, trovando l'energia di Mickey, punti, rimbalzi, difesa, qualche spunto da Cordinier, le tenaglie difensive del solito Pajola, mascherando la pochezza di Bako e le lune di Jaiteh, bravo dietro, inguardabile in attacco.

Milano senza Shields, Bacon e Datome ha cercato in Melli l'anima della notte, ma era troppo solo. Non lo ha aiutato neppure il solito generoso Hines, non certo il Pangos senza spessore, l'Hall solo generoso, non parliamo di Thomas e Davies, non parliamo poi del disastro generale sui tiri liberi (14 su 24) e il 5 su 20 nel tiro da 3 dopo il 3 su 5 dei primi 10 minuti.

Lasciare il Forum guardando i convocati di Pozzecco dirigersi verso Pesaro dove domani sera l'Italia affronterà la Spagna dello Scariolo che, anche con una squadra tutta diversa da quella che ha vinto l'Europeo, vorrà prendersi altra gioia nella città dove ha vinto il primo scudetto della carriera.