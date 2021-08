"Fenomeno...": i rossoneri dimenticano Donnarumma subito

Mike Maignan si è presentato nel migliore dei modi ai tifosi del Milan. Come? Parando un calcio di rigore a Gareth Bale contro il Real Madrid. Il numero uno francese ha ipnotizzato il gallese e subito è tornato in mente un episodio del passato quando Gigio Donnarumma parò un rigore a Toni Kroos sempre contro i blancos ma nel 2015 quando Gigio aveva solo 16 anni. I tifosi del Diavolo sui social hanno esaltato il transalpino che dovrà raccogliere la pesante eredità di Donnarumma che è ormai solo il passato per i colori rossoneri.

Social roventi

I tifosi del Milan si sono subito riversati sui social per fare il paragone con il recente passato: "Rigore identico parato da Donnarumma: FENOMENO Parato da Maignan: Tirato male Quanto ci scommettete?", uno dei commenti. E ancora: "i ratti che postano i video dell’errore di maignan per farci fumare quando donnarumma con questa m... ci ha fatto perdere la champions"

i ratti che postano i video dell’errore di maignan per farci fumare quando donnarumma con questa m... ci ha fatto perdere la champions pic.twitter.com/GaAKosPEpe — ّ (@majicojr) August 8, 2021

Un altro tifoso rossonero ironizza: "Maigna insicuro nelle uscite e con i piedi"

Maignan insicuro con i piedi e nelle uscite pic.twitter.com/aTniUTAurr — FMCR (@FMCROfficial) August 8, 2021

Pronto

Maignan si è detto soddisfatto della prestazione e del risultato ottenuto con il Milan che contro Nizza, Valencia e Real ha subito un solo gol a testimonianza come il numero uno e il reparto difensivo siano già ben rodati: "È stata un'amichevole ma di alto livello, direi da Champions. Partita intensa, ma non siamo riusciti a segnare nelle occasioni che abbiamo avuto. Non aver preso gol è un qualcosa di molto importante. Comincio a parlare italiano nella vita di tutti i giorni, Inizio a capire quello che mi viene detto e le indicazioni, questo è molto importante. Mi alleno soltanto da due settimane e con il passare del tempo mi sentirò sempre meglio. L'anno scorso ci siamo qualificati meritatamente per la Champions ed ora pensiamo alla competizione. Ma prima ci sarà il campionato e dobbiamo pensare gara dopo gara, saremo pronti per le partite che arriveranno. Oggi ho parato un rigore, ho aiutato la squadra ed è la cosa che più m'interessa"

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?