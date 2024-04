Malagò: "Ancora uomo e donna portabandiera". Greg-Errigo?

Quota cento (giorni) è raggiunta, adesso tocca ai portabandiera: sì, perché a Parigi saranno ancora uomo e donna, come a Tokyo (all'epoca Elia Viviani e Jessica Rossi), e scopriremo i loro nomi già lunedì. Ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò ha fornito degli elementi e ristretto il campo degli indiziati. «Bisogna rispettare chi ha vinto l'oro olimpico». E quindi niente Sinner, anche se nessuno è popolare come lui in questo momento. Quando fu nominata la Pellegrini per Rio, Malagò la definì una scelta a «furor di popolo»; ma a differenza di Jannik lei poteva sfoggiare l'oro di Pechino. «Da quando sono presidente ha aggiunto Malagò - credo si debba avere il buonsenso di riconoscere il risultato olimpico nella scelta. E Sinner in tal senso ha dato la miglior risposta, riconoscendo la bontà di questo discorso». Dunque, chi sventolerà il tricolore il 26 luglio? I favoriti sono Tamberi e Paltrinieri, i due amici che si ritrovano avversari in questa contesa, oltre a Stano. Altro candidato forte è Jacobs, sebbene il re di Tokyo dei 100 non abbia ancora il pass olimpico - questo influenzerà la scelta? -. Fra le donne, i nomi più gettonati sono quelli della schermitrice Errigo (oro a squadre a Londra), della velista Banti e della marciatrice Palmisano, entrambe d'oro in Giappone e già con il biglietto per Parigi a differenza delle olimpioniche del canottaggio Cesarini e Rodini. Malagò non ha escluso che possano essere nominati due portabandiera della stessa federazione.

