Maldini-Lega allo scontro. "Io censurato". "È falso"

Galeotta fu l'intervista di Paolo Maldini alla radio di serie A: a qualche giorno di distanza si è scatenato un durissimo botta e risposta, a suon di comunicati, tra il legale dello stesso Maldini e la Lega di A, editore dell'emittente. A innescare la miccia un post di Alessandro Alciato, collaboratore della radio e autore dell'intervista. «Le pressioni per non pubblicare l'intervista integrale a Maldini non mi sono piaciute. Per niente» il testo per concludere con un omaggio all'ex capitano rossonero («la tua libertà di pensiero fa sempre la differenza»). A dire il vero l'intervista, scandita da un registro storico sulla carriera unica dell'ex dirigente, conteneva un solo spunto (elogio motivato alla continuità operativa dello staff dirigenziale interista quale segreto dello scudetto) commentato polemicamente da numerosi tifosi, milanisti e non. Nella mattina di ieri è intervenuto l'avvocato Danilo Buongiorno, legale di Maldini, il quale ha lanciato una grave accusa («a fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio serie A») informando di aver ricevuto l'incarico «per la tutela da tali gravi comportamenti» e diffidando «chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti».

La replica della Lega serie A è stata altrettanto dura («con riferimento a una presunta censura all'intervista a Paolo Maldini, precisiamo che la notizia diffusa è falsa») oltre che circostanziata («l'intervista è stata trasmessa due volte sulla radio il 9 maggio e la sbobinatura completa della stessa è stata inviata a tutte le redazioni». Negate infine le presunte pressioni («la pubblicazione dipende solo dalla Lega stessa») e chiariti i successivi passaggi («l'intervista è stata posta in modalità non in elenco per circoscrivere sentimenti negativi riferiti anche all'intervistato; il mattino dopo, attenuate le polemiche, l'intervista è tornata accessibile su Youtube dove ancora oggi è visionata integralmente»). Uno a uno e palla al centro.

In attesa dei prossimi sviluppi.