Maldini adesso racconta tutto: "Così ho lottato contro il Coronavirus"

Sono già passati 23 giorni da quel 21 marzo in cui il Milan comunicò la positività al coronavirus di Paolo e Daniel Maldini: "AC Milan comunica che il Direttore dell'Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra".

La nota del club rossonero terminava sottolineando lo stato di salute dei due sfortunati protagonisti: "Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica".

Oggi ad distanza di oltre tre settimane è stato Paolo Maldini a raccontare quanto vissuto in quei giorni difficili e l'ha fatto in collegamento con Sky Sport durante un incontro con altri tre ex giganti della Serie A come l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, l'ex capitano della Roma Francesco Totti e l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti: "Avevo capito subito che era qualcosa di diverso" , inizia così l'intervento del direttore dell'area tecnica del club di via Aldo Rossi, che ha poi continuato: "Ho provato ad allenarmi in palestra: dopo 10 minuti non ce la facevo più. Dobbiamo sconfiggere questo virus il prima possibile e l'unico modo per farlo è evitando i personalismi e pensare al bene comune. Solo così torneremo presto alla nostra vita e alla nostra quotidianità".

Maldini sta meglio ma è comunque ancora affaticato e ha spiegato i sintomi avvertiti in queste settimane convulse: "Per fortuna ora sto abbastanza bene pur avento perso gusto e olfatto. Ma non è una normale influenza. Conosco il mio corpo, un atleta conosce se stesso. È un virus nuovo, il fisico combatte contro un nemico che non conosce. I dolori sono particolarmente forti. Che sintomi ho avuto? Dolori alle articolazioni e ai muscoli. Febbre mai oltre il 38 e mezzo. Mi sono curato solo con la tachipirina. Non ho preso antivirali perché non ho mai avuto difficoltà respiratorie".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?