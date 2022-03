Tapiro gigante per Mancini. E lui reagisce così

L'Italia di Roberto Mancini ha deluso le aspettative perdendo contro la modesta Macedonia del Nord e non prenderà dunque parte al Mondiale in Qatar, per la seconda volta consecutiva. Con l'eliminazione, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato anche il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia con l'inviato del programma Valerio Staffelli che ha intercettato il commissario tecnico, a Coverciano, consegnandogli una versione gigante del Tapiro (come la delusione dei tifosi azzurri).

"Premio meritato"

Mancini ha ritirato con il sorriso, amaro, il premio consegnatogli da Valerio Staffelli definendolo più che meritato per la portata della "tragedia" sportiva che si è consumata al Renzo Barbera di Palermo. "Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale" , ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale che a quanto pare rimarrà saldo sulla sua panchina. Per il Mancio si tratta dell'ottavo Tapiro d'Oro in carriera e del primo in versione extralarge. Il servizio completo andrà in onda questa sera, dalle 20.35 su Canale 5.

Dalle stelle alle stalle

L'Italia di Mancini, fino agli Europei, ha convinto tutti per brillantezza, gioco ed entusiasmo ma dalla conquistata del titolo, nella fantastica notte di Wembley, qualcosa sembra essersi rotto. Dall'esaltanzione per aver rivinto un Europeo a distanza di 53 anni dall'ultima volta, si è passati al dramma sportivo di non qualificarsi ai Mondiali, per la seconda volta di fila, come nel novembre del 2017 quando la nazionale diretta da Gian Piero Ventura venne sconfitta dalla Svezia restando fuori dalla rassegna iridata del 2018 in Russia, edizione vinta dalla Francia di Didier Deschamps.

In tanti credevano nelle dimissioni del ct che invece ha deciso di prendersi del tempo per riflettere, appoggiato dalla Federazione, da parte della critica e dai tanti tifosi azzurri che nonostante la delusione gli hanno riconosciuto i grandi meriti di questi 4 anni di lavoro. Per questa ragione, l'Italia ripartirà quasi sicuramente dal Mancio, a meno di clamorosi colpi di scena, con il Tapiro d'Oro gigante di Striscia la notizia che vuole essere di buon auspicio per un nuovo inizio.