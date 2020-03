"Via le mani, idioti!", Klopp furibondo coi tifosi ad Anfleld

E' un Klopp letteralmente imbufalito quello intercettato nel post partita di Liverpool Atletico Madrid. L'eliminazione, seppur dolorosa, dalla Champions League della sua squadra non c'entra niente: la rabbia del mister degli inglesi è da attribuire al comportamento un po' troppo frivolo dei suoi tifosi nei confronti dei giocatori. Nello specifico, Klopp si è arrabbiato con il pubblico che nei minuti precedenti alla partita, all'ingresso ad Anfield, ha ripetutamente cercato un contatto fisico coi proprio giocatori. Tutto in un contesto delicato come quello legato all'emergenza coronavirus.

Klopp vs tifosi, paura per il coronavirus: "Non stringete la mano, idioti!"

Chi tendeva la mano per un "cinque", chi provava semplicemente ad incoraggiare i ragazzi con una pacca sulla spalla, tutti sprezzanti delle regole. In una vera e propria emergenza come quella del coronavirus, un atteggiamento del genere ha indispettito non poco una personalità forte come Klopp. L'allenatore è apparso deluso e arrabbiato per le ingenuità commesse dai suoi tifosi. Così è stato lo stesso tecnico a rimproverarli pesantemente, invitandoli a tenere le mani a posto: "Via quelle mani, maledetti idioti!". Poi l'avvicinamento verso la panchina, il saluto timido prima del via con Simeone, avvenuto con il gomito e non con la consueta stretta di mano.

L'emergenza del coronavirus ha giustamente preoccupato l'allenatore dei reds, che già in precedenza aveva dimostrato la propria sensibilità verso una tematica così importante. Proprio nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa, un giornalista aveva chiesto un'opinione a Klopp sul virus. Il mister aveva risposto molto seccato, bacchettando il suo interlocutore: "Non posso sopportare l'idea che su un argomento così serio venga chiesto qualcosa ad una persona come me. Sono solo uno famoso con un berretto e la barba tagliata male, preoccupato come e quanto voi”. Insomma dopo l'ultima uscita di Klopp si spera che i tifosi del club di Anfield abbiano imparato la lezione: certi atteggiamenti e certi gesti sono assolutamente da evitare.